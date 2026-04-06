Una màquina de cartes Pokémon conquereix el Parc Vallès: "El nostre món ha crescut molt"

Des de l’octubre de 2025, el col·leccionisme de cartes ha trobat el seu racó particular al Parc Vallès. El terrassenc Adria Mendiz, impulsor del projecte AnticShow, juntament amb els seus col·laboradors, va decidir apostar per un format innovador: una màquina expenedora de jocs de cartes retro, centrada principalment en l’univers Pokémon, situada estratègicament a la sortida de la sala recreativa del centre comercial.
“Quan vam instal·lar-la, de màquines com aquesta a Catalunya n’hi havia molt poques; bàsicament a l’Splau i a La Maquinista”, explica Mendiz. Després d’uns mesos de rodatge, el balanç no podria ser millor: “La valoració és molt positiva, estem encantats amb la ubicació i l’acceptació del públic és boníssima”, afegeix amb satisfacció.
Els orígens
Aquesta incursió al Parc Vallès és només el darrer pas d’una petita empresa terrassenca que va començar a caminar l’any 2018. Mendiz, de 40 anys i enginyer de telecomunicacions, ha estat vinculat tota la vida als jocs de cartes com Magic: The Gathering i Pokémon, a més de ser un apassionat dels videojocs retro. “Quan va sorgir AnticShow, va ser amb la intenció a llarg termini de poder convertir el hobby en un negoci”, confessa.
Les primeres passes del projecte, amb l’ajuda del seu amic Xavi, van consistir a rescatar consoles antigues i lots de cartes. De fet, recorden amb nostàlgia una Super Nintendo (SNES) en la seva caixa original i en perfecte estat: “Va ser l’espurna que va encendre la flama”. Amb aquells primers tresors van començar a vendre per internet i a recórrer mercats d’antiguitats, destacant especialment el d’Igualada, que compta amb més de 250 parades.
Tot i que també han passat per fires a Cardedeu o Figueres, Mendiz troba a faltar més múscul a la seva ciutat: “Hem vingut algun cop a la de Terrassa, però el volum de parades és molt petit comparat amb altres llocs”.
Expansió i futur
Un punt d’inflexió clau va ser l’assistència al València Card Show el 2024, un esdeveniment que ha pres una dimensió internacional gràcies a l’auge del col·leccionisme. En la segona edició del 2025, més de 2.500 persones van passar per la fira, confirmant que el sector està en plena efervescència. “Els darreres dos anys el nostre món ha crescut molt, el volum de demanda era prou gran per a entrar”. Els propers 11 i 12 d’abril, AnticShow tornarà a ser-hi present en la tercera edició per fer xarxa i compartir idees amb altres professionals.
Aquesta experiència en fires va ser el que va empènyer l’Adrian a incorporar producte nou al seu catàleg, combinant-lo amb les peces de segona mà. Ara, l’objectiu és clar: créixer. Tot i la dificultat de trobar nous espais per a les màquines expenedores a Catalunya, el gran somni és un altre: “Estem mirant d’obrir una botiga física aquí a Terrassa”. Aquest espai, que combinaria oficines i magatzem, seria el pas definitiu perquè aquest enginyer pugui deixar la seva feina actual i viure plenament de la seva passió.