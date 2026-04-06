Química i plàstic lideren la dimensió empresarial a Terrassa

La química i el plàstic, en primer lloc, i la sanitat, en segona posició, són els sectors amb empreses de major dimensió a Terrassa. Així es desprèn de l’informe Fitxes dels grans sectors de l’economia de Terrassa del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat corresponent al quart trimestre del 2025.
Segons el document, publicat recentment, Terrassa acollia a finals de l’any passat 46 empreses del sector químic i del plàstic, el mateix nombre que l’any anterior, representant un 6,93% de les indústries terrassenques. En aquest àmbit hi havia 45 autònoms, cinc menys que el 2024 (-10%), un 3,91% del total industrial. En canvi, el nombre d’assalariats tenia un pes més gran: 2.100 treballadors a 31 de desembre de 2025, un 20,13% del total de la indústria, 35 menys que l’any anterior (-1,64%). Això situa la grandària empresarial mitjana en aquest sector en 45,65 treballadors per empresa, superior a Sabadell (34,17) però inferior al Vallès Occidental (48,12) i a la província de Barcelona (50,12).
En la sanitat la mitjana sí que és superior tant a la de Sabadell (32,81) com a la comarcal (24,42) i la provinicial (29,08). És de dos treballadors menys que al primer sector, 43,43 en concret. L'any 2025 va acabar a Terrassa amb 7.730 assalariats en aquest àmbit, un 1,84% menys que l'any anterior i un 12,72% del total dels serveis. Les empreses van baixar un 2,73%, fins a les 178 (4,51% del total) i els autònoms van augmentar un 2,65%, fins als 580 (5,75% del total).
En l’extrem oposat, els sectors amb les empreses més petites són l’agricultura, la ramaderia i la pesca, i la construcció. El primer només té 10 empreses (+0,18% respecte al 2024) i 55 assalariats (-8,33%), amb una grandària mitjana de 5,5 treballadors per empresa, superior a Sabadell (1,67), la comarca (5,19), la província (4,04) i Catalunya (4,36).
Pel que fa a la construcció, la mida empresarial mitjana és de 7,62 treballadors, també superior a Sabadell (5,42), el Vallès Occidental (6,79), la província (6,57) i Catalunya (6,39). Aquest sector compta amb 860 empreses (+5,65% més que el 2024), 6.550 assalariats (+9,26%) i 2.215 autònoms (+3,99%).
L'informe del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat ofereix les dades durant tota una dècada i si viatgem al 2015, observem una situació un pèl diferent. Aleshores la sanitat liderava la grandària mitjana amb una dimensió menor a l'actual: 31,79 treballadors. La química i el plàstic ocupava el segon lloc amb 28,33 assalariats per empresa.
En l’altra cara de la moneda, la construcció tenia la mida empresarial més reduïda, amb 4,50 treballadors, seguida pel comerç (5,25), que avui arriba a 16,83.