Per poder avançar sobre les conseqüències de la guerra a l’Iran i comprendre cap a on anem, canviem de punt de vista. Fins ara tots estem centrats en perquè s’ha originat, per intentar esbrinar cap a on anirà el mercat. Però si ens posem a estudiar què ha passat històricament, podem preveure quina ha estat la resposta i els temps de resposta a cada un dels diferents tipus de figura de la caiguda. Així, si analitzem les últimes 11 caigudes de més del 20% de l’índex mundial, la conclusió és que tenim dues figures tipus característiques:
a) L’anomenada de la termita, caracteritzada per un deteriorament estructural gradual, en què el pendent és fort, però genera caigudes en esglaó, i dona falses esperances de rebots que no arriben. Els exemples han estat les crisis del 2008 de Lehman Brothers o del 2000 de les punt com. El desenllaç final es produeix a llarg termini, en forma de L o de U, on l’excés de deute o de valoració s’ajusta lentament, fet que fa que sigui de les més perilloses.
b) L’anomenada del falcó, caracteritzada per l’efecte d’un xoc o un fet extern, amb una caiguda quasi vertical i violenta, provocada pel pànic de liquiditat dels inversors, fenomen que dura relativament pocs dies o setmanes. Els exemples han estat les crisis del 1987, la covid del 2020 i l’actual guerra de l’Iran. El desenllaç en les anteriors sempre ha estat relativament ràpid, en forma de V, ja que no és un problema del sistema sinó un fet concret que quan s’encarrila provoca una recuperació ràpida.
Per tant, avui l’escenari que tenim després de la caiguda en començar la guerra de l’Iran, del 7% en un mes, és esperar una recuperació relativament ràpida, després de marcar el terra. Per validar-lo, tenim alguns indicadors que ens poden ajudar: quan el sentiment pessimista trenca la barrera del 55%, quan apareix una espelma (amb un -3% inicial que acaba en positiu), quan una nova mala notícia ja no fa caure més el mercat, i quan l’índex de volatilitat o indicador de la por comenci a baixar clarament. Veient que això pot girar-se en qualsevol moment, potser el risc més gran és estar fora del mercat i perdre la possible recuperació.