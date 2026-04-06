Leitat i IFLEX impulsen una solució innovadora per reciclar envasos flexibles multicapa

Leitat participa en una iniciativa pionera que busca transformar la gestió dels residus d’envasos flexibles a través de l’ecodisseny. L’empresa d'Ullà IFLEX Flexible Packaging, en col·laboració amb el centre tecnològic terrassenc i el Packaging Cluster, impulsa el projecte DesLamTin, una iniciativa que té com a objectiu fer reciclables els envasos flexibles multicapa, materials que actualment es considera difícils de reciclar.
Els envasos flexibles multicapa, que representen aproximadament 306.667 tones anuals a Espanya, acostumen a acabar en abocadors o ser incinerats, ja que la separació de les capes i l’eliminació de les tintes d’impressió és tècnicament complexa, "generant un repte ambiental de primer ordre per la seva dependència de recursos fòssils i les seves elevades emissions de CO2", assenyala Leitat.
DesLamTin proposa una solució basada en deslaminat i destintat avançat, amb l’ús de vernissos amb càpsules funcionals i solvents biobasats, per facilitar la separació de capes i reduir l’impacte ambiental del procés.
Es tracta de desenvolupar un procés eficient i sostenible per a la deslaminació d’envasos flexibles multicapa que, per tal de millorar la reciclabilitat de les capes obtingudes després del deslaminat, desenvoluparà i aplicarà un procés innovador de destintat més sostenible, basat en un menor consum energètic i en l’ús de solvents més respectuosos amb el medi ambient.
Aquests processos de deslaminació i destintat permetran recuperar materials d’alta qualitat a partir d’envasos flexibles multicapa monomaterial, reduint així la dependència de matèries primeres verges derivades del petroli i disminuint l’impacte ambiental de la indústria de l’embalatge.
El projecte preveu assolir rendiments superiors al 70%, fet que permetria recuperar polipropilè monomaterial d’alta qualitat i, només a Catalunya, desviar 16.671 tones de residus dels abocadors. A més, s’espera que l’aplicació d’aquest ecodisseny pugui reduir la petjada de carboni del film entre un 30% i un 40% respecte als models de producció lineal actuals.
DesLamTin compta amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya dins la convocatòria de foment de l’economia circular 2024, dins la Classe B d’Ecodisseny, i té un pressupost total de 79.983,85 euros.