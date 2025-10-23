Vytrus Biotech invertirà 3,5 milions d’euros en una nova planta productiva a Terrassa

La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech continua la seva trajectòria de creixement i consolidació amb una nova inversió de 3,5 milions d’euros per construir una planta productiva de 1.600 metres quadrats a Terrassa. El projecte, que s’executarà entre 2025 i 2026, permetrà triplicar la seva capacitat productiva i donar resposta a l’increment de la demanda internacional d’ingredients actius naturals per a la cosmètica.
La companyia, especialitzada en biotecnologia vegetal aplicada a la indústria cosmètica, ha formalitzat un contracte d’arrendament a llarg termini de 15 anys, garantint així l’estabilitat del nou emplaçament. Les actuals instal·lacions del carrer Sant Gaietà —on es mantenen la seu social, el centre d’I+D+i i les oficines corporatives— continuaran operatives. En total, Vytrus passarà a disposar d’uns 3.000 metres quadrats entre tots els espais.
Segons fonts de la companyia, aquesta ampliació suposa “un salt significatiu en l’estructura industrial” i respon tant al creixement sostingut de Vytrus com a la necessitat d’adaptar-se als estàndards dels grans clients internacionals, que requereixen més capacitat i flexibilitat en la producció.
Creixement i solidesa financera
La inversió es finançarà al 50% amb recursos propis i al 50% amb finançament bancari a llarg termini, una estructura que, segons la companyia, garanteix “un perfil financer equilibrat i prudent” per executar una operació d’alt impacte estratègic.
El moviment arriba després d’un primer semestre rècord per a Vytrus. Entre gener i juny de 2025, la firma ha augmentat les vendes un 75% respecte al mateix període de 2024, assolint una xifra de negoci de 4,38 milions d’euros. L’EBITDA s’ha incrementat un 111%, fins als 2,09 milions, mentre que el benefici net ha crescut un 182%, fins a 1,45 milions d’euros.
Per regions, les vendes han augmentat un 76% a la Unió Europea, un 49% als Estats Units, un espectacular 154% a l’Àsia-Pacífic (liderada per l’Índia) i un 48% a Llatinoamèrica, arribant a una presència global en 47 països dels cinc continents.
Una aposta de futur
L’empresa destaca que aquesta inversió s’emmarca en el Pla Estratègic 2024-2027, que preveu assolir 12 milions d’euros de facturació i 5 milions d’euros d’EBITDA el 2027. La nova planta reforçarà el compromís de Vytrus amb la innovació, la sostenibilitat i la creació de valor per a accionistes, clients i col·laboradors.
Els bons resultats del primer semestre s’han vist impulsats per la comercialització directa a Espanya i França i pels productes que incorporen la seva innovadora tecnologia d’Exosomic Peptides, especialment en les línies antiaging, capil·lar i brightening.