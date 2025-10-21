Oliu: “Estàvem convençuts que hi hauria una segona opa i no va passar”

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va assegurar ahir que la direcció de l’entitat estava “convençuda” que el BBVA aconseguiria més del 30% de suports en l’opa hostil que finalment va fracassar i que presentaria una segona oferta per la resta del capital. “Estàvem convençuts que hi hauria una segona opa perquè superarien el 30% i no va passar. Vam perdre el temps durant tres dies”, va dir preguntat sobre quins errors han comès en el procés que s’ha allargat 18 mesos. En una intervenció al fòrum World In Progress, impulsat pel Grup Prisa al Palau de Congressos de Catalunya, ha reiterat que procés no ha funcionat pel BBVA perquè “no ha sigut capaç de veure que hauria d’haver fet un augment molt substancial de preu”.
Oliu va insistir que el banc que presideix Carlos Torres es va “quedar curt” amb la seva oferta i els accionistes han vist clar que el Banc Sabadell té un pla estratègic sòlid i repartirà més dividends en solitari que amb la fusió. Finalment, només un 25% del capital va decidir acudir a l’opa, que no va prosperar perquè no va arribar al llindar del 30%. Si el BBVA hagués aconseguit entre un 30% i un 50% hauria pogut presentar una segona oferta.
El banquer va assegurar que el banc que presideix té una posició de “solvència extraordinària”, “genera capital en excés per la seva taxa de creixement” i té un risc “proper a zero” de no entregar els dividends que ha promès al mercat.
Preguntat sobre quina serà l’estratègia del banc després de l’opa i ara que s’ha venut la filial britànica TSB, ha descartat créixer de forma inorgànica a curt termini. “Durant els pròxims 2 o 3 anys el nostre focus no serà augmentar la mida, si creixem serà de forma orgànica, pel negoci, però amb el focus posat en la rendibilitat i en la generació de capital i el repartiment del capital excedentari”, va afirmar.
El directiu també ha reflexionat sobre la dificultat de portar a terme fusions transfrontereres a la Unió Europea. “A nivell de costos són molt difícils de veure”, ha dit. Per aquest motiu, ha optat per arribar a acords per distribuir productes de diferents plataformes als seus clients, de la mateixa manera que fan amb les assegurances de Zurich.
“Un procés massa llarg”
El governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, va afirmar aquest dimarts que el marc regulatori de les opes a l’Estat espanyol s’han de revistar perquè generen “períodes molt dilatats”, tal com s’ha vist en l’intent de fusió hostil del Sabadell per part del BBVA, que s’ha allargat 18 mesos. “Em sembla un procés massa llarg”, va dir Escrivá en una intervenció també al fòrum World In Progress. Segons Escrivá, en aquests mesos les entitats estan obligades a estar “molt concentrades” en l’operació. D’altra banda, Escrivá va afirmar que l’impacte de la guerra aranzelària impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump, ha sigut “relativament limitat pel que s’esperava”.
En paral·lel, ahir fonts del Ministeri d’Economia van confirmar que “s’està treballant” per transposar la directiva europea que preveu incloure el supervisor en les decisions sobre fusions bancàries, amb un text que hauria d’estar llest “abans que s’acabi l’any”. Es tracta d’una normativa diferent de la coneguda com a “llei d’opes” i es preveu que el text passi a exposició pública i també pel Consell de Ministres.