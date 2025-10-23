L'Ajuntament tanca el Parc de Sant Jordi, el Cementiri i recomana no fer activitats a l’aire lliure

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta pels incidents que es puguin generar davant del risc de vent intens durant aquesta tarda, atenent a l’activació del VENTCAT en fase d’alerta per part del CECAT.
D'acord amb les previsions actualitzades pel Servei Meteorològic de Catalunya, a Terrassa la previsió és informa que es poden produir ratxes fortes de vent (superiors a 20 km/h) especialment entre les 8 i les 20 hores d’avui.
Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ha decidit mantenir tancats els jardins de la Casa Alegre de Sagrera, el parc de Sant Jordi i el parc de la Desinfecció, a més de recomanar no accedir a la resta de parcs i jardins de la ciutat. A més, des del Consistori s’han emès avisos a les entitats de gent gran, a les escoles, les AFAs, als casals i a les entitats esportives, perquè no realitzin les activitats previstes a l’aire lliure.
Els serveis municipals també han col·locat cartells d’avís de caiguda de branques en aquells espais on es podrien produir i han recomanat no accedir a l’Anella Verda; re cordant també que ens trobem en el nivell 2 en el pla ALFA per risc d’incendis forestals.
D’altra banda, l’empresa de neteja Eco-equip i també Taigua han emès avisos als equips que treballen a l’exterior per tal de garantir la seguretat del seu personal. Fu nerària ha tancat l’accés al Cementiri durant la tarda d’avui i el servei municipal d’Obres Públiques ha emès avisos preventius al seu personal.
D’altra banda, l’Ajuntament ha informat al 010 de les recomanacions que ha de transmetre a la ciutadania i ha activat els seus diferents canals de comunicació per a fer arribar tota la informació a la població.
En aquest sentit, es recorda a la ciutadania que sigui prudent, que mentre duri l’episodi eviti la mobilitat que no sigui imprescindible i seguir els consells d'autoprotecció al web municipal en cas de fortes ventades.
Incidències registrades
Fins ara, la Policia Municipal de Terrassa i els serveis municipals han registrat les següents incidències:
∙ Carrer de Colom amb Miquel Vives: caiguda d’un arbre que ha afectat dos vehicles estacionats.
∙ Carrer de Mossèn Perramon, 3: arbre molt inclinat amb risc de caiguda.
∙ Carrer de la Rioja: dues planxes metàl·liques i un senyal de l’estació de servei Ballenoil amb risc de caiguda. Els Bombers han senyalitzat la zona i han assegurat provisionalment els elements.
∙ Rambleta del Pare Alegre, confluència amb el carrer de Pintor Fortuny: caiguda d’un fanal.
∙ Carrer de Sudan: pal de fusta de Telefònica inestable.