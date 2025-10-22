La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa l’esperit emprenedor entre l’alumnat de l’Institut Blanxart d’Olesa

La Cambra de Comerç de Terrassa, amb la col·laboració de l’Institut Blanxart i l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, va organitzar ahir una jornada per fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat del cicle superior d’Administració i Finances. L’acte, celebrat al pati del centre, va comptar amb l’espectacle Rock&Business de l’empresari Josep Coll, que va combinar música i consells pràctics per impulsar nous projectes empresarials.
Durant la sessió, deu estudiants van exposar els seus projectes seleccionats entre una trentena de treballs de l’assignatura d’Empresa. Les presentacions van ser acompanyades de comentaris i preguntes dels ponents i dels responsables de l’Institut i la Cambra de Comerç.
“Des de la Cambra treballem per fomentar la cultura emprenedora des de les aules, ajudant els joves a transformar les seves idees en projectes reals”, explica Montse Junyent, responsable d’Emprenedoria de la Cambra de Terrassa.
Antoni Cabal, fundador de la companyia olesana Fragrance Science, també va participar en l’acte aportant la seva experiència en la consolidació d’una empresa internacional en el sector de les essències.
La iniciativa forma part de l’aposta estratègica de la Cambra per l’emprenedoria i la innovació, amb un servei integral 360º que acompanya els projectes des de la idea inicial fins a la seva consolidació. Segons Junyent, la sessió també servirà com a prova pilot per adaptar aquest model a altres públics i etapes del procés emprenedor.