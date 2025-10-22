Alerta amb el vent: activat el Pla d'Emergència Municipal

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha activat aquesta tarda el Pla d'Emergència Municipal en fase d'alerta pels incidents que es puguin generar davant la previsió meteorològica de vent generalitzat a partir de demà al matí i fins al vespre, atenent els avisos enviats pel Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i d'acord amb les previsions meteorològiques emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya, que informa que es poden produir ratxes fortes de vent (superiors a 20 km/h) pràcticament a tot el territori català. Al Vallès Occidental, el risc és alt entre les 8 i les 20 hores de demà dijous.
L’Ajuntament de Terrassa recomana evitar les activitats a l’aire lliure i recorreguts per espais amb arbrats, com parcs. A més, a recorda a la ciutadania la necessitat d'actuar amb prudència, evitant desplaçaments innecessaris, i seguir els consells d'autoprotecció al web municipal en cas de fortes ventades.
En aquest sentit, el consistori aconsella que, si sou a causa, tanqueu i assegureu portes, finestres, tendals i tots els elements que es puguin trobar a balcons, terrasses i zones exteriors dels edificis. ∙ Eviteu deixar testos o altres objectes no estàtics a les façanes i terrasses i recolliu la roba dels estenedors per evitar que el vent els pugui fer caure al carrer i provocar un accident. Si sou a l'exterior, vigileu amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors de brossa, l'arbrat i tot allò que el vent pugui fer caure. No pugeu a llocs alts i exposats al vent, com ara les bastides o altres construccions. Eviteu els parcs, els jardins i les zones boscoses. Si sou a una zona arbrada, vigileu amb els arbres que puguin caure i eviteu totes les activitats amb foc. Tingueu en compte també la proximitat dels arbres als edificis: el vent els podria fer caure a sobre.
Si heu de conduir, consulteu i seguiu les prediccions del temps i l'estat de les carreteres a través dels mitjans de comunicació o del Servei Meteorològic de Catalunya (www.meteocat.com). El telèfon d'informació 012 us pot donar informació d'utilitat, així com el Servei Català del Trànsit. Si es preveuen vents forts, eviteu desplaçar-vos per carretera. Si és imprescindible desplaçar-vos, extremeu les precaucions i la prudència. Cal alentir la marxa i subjectar el volant amb fermesa. Sigueu prudents en els avançaments i mantingueu les distàncies laterals adequades amb els altres vehicles. Es recomana també assabentar-vos de l'estat de la xarxa de transport públic, que es pot veure afectada pel fort temporal. Si conduïu vehicles de grans dimensions o amb remolc, extremeu les precaucions perquè teniu més risc de sortir-vos de la via o bolcar.
Així mateix, s'aconsella anar amb compte en practicar esports a l'aire lliure. A la muntanya, extremeu les precaucions i no us apropeu ni passegeu pels penya-segats. Tingueu en compte que el vent pot arrossegar objectes voluminosos com per exemple, pedres per un pendent pronunciat.