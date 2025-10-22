La Cecot incorpora Ramon Pastor al seu Comitè Executiu

La patronal Cecot ha incorporat Ramon Pastor, president del Leitat Centre Tecnològic, com a membre del seu Comitè Executiu, reforçant així el compromís de l’entitat amb la innovació empresarial i la competitivitat industrial. Amb aquesta decisió, Pastor passa també a formar part de la Junta Directiva i de l’Assemblea General de la Cecot.
Xavier Panés, president de la Cecot, ha assenyalat que la trajectòria de Pastor aporta “un enllaç directe entre el món empresarial i el de la innovació, un valor afegit per a la Cecot”. Panés ha destacat que aquesta incorporació serà clau per accelerar la transferència de coneixement, integrar noves tecnologies a la producció i augmentar la competitivitat de les empreses catalanes.
Un bagatge de més de 30 anys en tecnologia i indústria
Amb més de trenta anys d’experiència en el sector tecnològic i industrial, Ramon Pastor ha ocupat càrrecs de responsabilitat a HP, liderant la divisió global d’impressió en gran format i el negoci d’impressió 3D. També ha presidit l’IAM 3D Hub i ha participat en consells empresarials i fundacions com la Fundació Catalunya Cultura i Eurecat.
La incorporació de Pastor al Comitè Executiu reforça la voluntat de la Cecot de connectar el teixit empresarial amb centres d’innovació i tecnologia, impulsant la digitalització i la competitivitat industrial com a palanques de progrés econòmic i social, i avançant en el propòsit de la patronal de fomentar un model econòmic català amb un major pes del sector industrial al PIB.
El Comitè Executiu de la Cecot queda així configurat: Xavier Panés, president; Francesc Roca, Núria Betriu, Carlos Garriga i Toni Palet, vicepresidents; diversos vocals, entre ells Ramon Pastor, i Oriol Alba com a secretari general.