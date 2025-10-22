La Cambra de Comerç de Terrassa alerta: “La traçabilitat és clau: cal conèixer i justificar amb rigor l’origen de les mercaderies”

La Cambra de Comerç de Terrassa ha posat en relleu la importància de conèixer i documentar correctament l’origen de les mercaderies en les exportacions fora de la Unió Europea. “S’estan produint molts requeriments de l’Agència Tributària que analitzen empreses per declaracions d’origen incorrectes. Cal conèixer bé l’origen de la mercaderia: justificar-lo correctament és clau per mantenir la competitivitat i evitar problemes”, ha remarcat Daniel González, responsable de Comerç Internacional de la Cambra.
La sessió, titulada “Comerç internacional sota pressió. Aranzels i guerres comercials: per què l’origen de les mercaderies importa més que mai”, va reunir ahir dimarts a la seu de la Cambra una vintena d’empreses exportadores de la demarcació, amb la col·laboració de la Cambra de Sabadell. Els assessors Daniel González i Laura Rodríguez van destacar que fins i tot petites variacions, com canvis d’embalatge dins de la UE, no modifiquen l’origen del producte.
Rodríguez va subratllar que “que es compri a proveïdors europeus no acredita que la matèria tingui aquest origen”, recordant la necessitat de verificar la traçabilitat real de matèries primeres, components i semi-elaborats.
Durant la jornada es van repassar bones pràctiques per a les empreses exportadores, com auditories internes d’origen, protocols de documentació i designació de responsables interns per a normativa de comerç internacional. També es va fer formació sobre l’emissió correcta dels Certificats d’Origen No Preferencials, essencials per al comerç exterior. L’any 2024, la Cambra de Terrassa va tramitar 9.789 d’aquests certificats.
La iniciativa conjunta de les Cambres de Terrassa i Sabadell busca reforçar el coneixement i els recursos disponibles per al teixit empresarial davant els reptes del comerç internacional, especialment en un context de pressions aranzelàries i guerres comercials.