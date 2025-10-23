GasGas trasllada la producció a Àustria i tanca la planta de Terrassa

GasGas ha anunciat que traslladarà tota la producció a la seva seu central de Mattighofen, a Àustria, fet que comportarà el tancament de la fàbrica de Terrassa. Aquesta decisió afectarà uns 20 treballadors del departament de producció, segons ha confirmat l’empresa.
La mesura forma part de l’estratègia del grup austríac KTM AG, propietari de GasGas, per centralitzar la fabricació i reduir costos després del procés de reestructuració que el grup ha estat implementant l’últim any. Tot i la marxa de la producció, la seu espanyola continuarà operativa amb funcions administratives i d’atenció al client, dins de KTM Sportmotorcycle España S.L., on treballen unes 300 persones.
La planta de Terrassa, inaugurada l’octubre de 2022 amb una inversió de sis milions d’euros i prop de mig centenar de llocs de treball, estava destinada a la fabricació de motos de trial i comptava amb instal·lacions de muntatge i recerca i desenvolupament. Amb el trasllat, la ciutat perd una part significativa del seu teixit industrial, tot i que la marca GasGas seguirà formant part del portafolis del grup.
Els responsables de l’empresa asseguren que els clients finals no notaran canvis en la gamma de models ni en el servei postvenda, tot i que a curt termini podrien produir-se ajustos logístics derivats del trasllat. La decisió reafirma l’estratègia del grup de concentrar la producció a Àustria, incrementant l’eficiència i la cohesió de la gestió de marques, encara que amb un impacte directe sobre l’ocupació a Terrassa.