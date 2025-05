Xavier Panés ocuparà una vicepresidència en la nova executiva de CEPYME

El president de la Cecot, Xavier Panés, ocuparà una vicepresidència en la nova executiva de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) encapçalada per Ángela de Miguel. La llista liderada per l'advocada i empresària val·lisoletana s'ha imposat en la jornada electoral celebrada aquest dimarts a l’Auditori Rafael del Pino, a Madrid. De Miguel ha estat escollida com a nova presidenta de l’organització, esdevenint la primera dona a liderar la patronal de les pimes a Espanya.

Entre els 27 membres que componen la candidatura oficial d’Ángela de Miguel, hi ha el president de la Cecot, Xavier Panés, qui s'hi va integrar en nom de Foment del Treball com a representant de les pimes de Catalunya. Actualment, Panés ostenta la presidència del Consell Interterritorial de la pime de Foment del Treball i és vicepresident de la patronal catalana.

“El programa de la senyora De Miguel contempla actuacions vers reivindicacions històriques del nostre teixit empresarial com ho pot ser la simplificació administrativa la reducció de la burocràcia, el fet de visualitzar la realitat de les pimes davant les administracions i els legisladors o defensar una fiscalitat més justa –explica Panés– per això vam decidir donar-hi suport explícit i ens vam comprometre a treballar activament per fer-ho possible”.

Des de la Cecot expliquen que, entre les seves prioritats com a presidenta de CEPYME, De Miguel ha establert en el seu programa els objectius de:

- Reforçar la unitat empresarial: promovent la cohesió entre les patronals territorials integrants de la CEPYME per defensar conjuntament els interessos de les pimes.

- Millorar l'accés al finançament: impulsant solucions publicoprivades que facilitin el crèdit en condicions justes per al creixement empresarial.

- Fomentar la internacionalització i la digitalització: ajudant les pimes a obrir-se a nous mercats i a adoptar tecnologies que millorin la seva competitivitat.

- Simplificar la normativa i reduir la burocràcia: "treballant per una regulació més flexible que permeti crear ocupació estable i reduir l'absentisme".

- Defensar una fiscalitat justa: denunciant la càrrega fiscal "excessiva" que dificulta la competitivitat de les pimes.

"Amb aquest nou lideratge, CEPYME inicia una etapa centrada en l'enfortiment del teixit empresarial espanyol, amb l'objectiu de convertir-se en una veu més forta, útil i connectada amb les necessitats reals de les petites i mitjanes empreses", diuen des de la patronal amb seu a Terrassa.