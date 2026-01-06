Rebaixes a la carta per a un client que no espera

El 7 de gener tradicionalment marcava l’inici de les rebaixes d’hivern, però això ja ha canviat. Cada cop més comerços, especialment les grans superfícies, opten per avançar els descomptes. Si hem passejat pels carrers comercials, haurem vist que tant les grans marques com, cada cop més, els petits establiments fa dies que llueixen cartells de rebaixes als aparadors.
Els motius són diversos: la liberalització de la normativa ja fa uns anys, però també la influència creixent de les grans superfícies i el comerç digital. A tot això s’hi sumen les fortes campanyes de descomptes de les setmanes anteriors a les festes, com el Black Friday o el Cyber Monday, integrades dins del que en el món anglosaxó, i també cada vegada més aquí, s’anomena el Golden Quarter. Aquest “trimestre daurat”, de novembre a Reis, ha acabat de diluir l’efecte sorpresa del dia 7 i ha convertit les rebaixes de gener en una fase de liquidació final, lluny del tret de sortida explosiu d’altres temps.
Mallorquí Sabaters ha estat dels més matiners de la ciutat, començant les rebaixes el 27 de desembre. “La gent ho aprofita. De seguida que han vist que baixàvem preus, han vingut a buscar allò que s’estaven esperant”, explica Núria Escámez des de l’establiment del carrer de la Font Vella, confirmant que el client ja no espera al dia 7.
En d’altres establiments, com Positivo Man Terrassa, van començar les rebaixes el 2 de gener. La Mariona, dependenta d’aquesta botiga de moda, admetia dilluns, en plenes compres d’última hora de Reis, que la campanya nadalenca havia estat fluixa: “Aquest Nadal s’ha notat molt que no hi ha gent, ha estat atípic. En canvi, amb la rebaixa iniciada el dia 2, s’ha notat que la gent s’ha animat”. Segons la seva experiència, el cartell de rebaixes ha estat l’ham necessari per reactivar el client abans del dia de Reis.
Més enllà de les vendes, començar abans té un avantatge operatiu. La Carmen García, de Macson, explica que van provar de tornar a la data tradicional fa un temps, però no va funcionar tan bé. “Nosaltres sempre comencem el dia 2. Funciona molt millor perquè, un cop ha passat el dia de Reis, és més fàcil gestionar les devolucions”, assegura. Avançar les ofertes permet esponjar l’afluència de gent i evitar el col·lapse del primer dia.
Un altre factor decisiu per trencar amb la tradició de dia 7 és per alguns també l’absència de fred. L’Angeles Ruiz, de la botiga de moda infantil Okaïdi, ho té clar: “La climatologia no acompanya i sempre estem avançant les rebaixes. Si fa calor, tens menys temps real per vendre la roba d’hivern”. Aquest establiment, que l’any passat va començar el 28 de desembre, enguany ha optat pel dia 2 de gener amb resultats “molt positius”.
La resistència de la tradició
Tot i la llibertat de dates, encara hi ha qui s’aferra al calendari tradicional. A Gamax, per exemple, han esperat fins aquest, dia 7, per penjar la retolació de la campanya. “Nosaltres comencem dimecres. A l’estiu la gent vol la rebaixa de seguida, però a l’hivern és més habitual esperar a després de les festes”, explicava dilluns Sergi Portero mentre preparava la botiga. Aquesta postura busca diferenciar clarament el regal de Nadal de l’oportunitat de rebaixa, i encara la mantenen alguns comerços.
També grans superfícies. Al gegant Inditex comencen aquest dimarts a la tarda a la seva aplicació i pàgina web, i un dia després les rebaixes arriben a les botigues físiques. Sigui com sigui, aquest ja no s’aixequen persianes amb nervis d’estrena, sinó que continua una campanya de descomptes que, a la pràctica, fa dies que funciona o es combina amb altres promocions habituals al llarg de l’any.
Els clients
I què en pensa el consumidor? El client s’ha adaptat a aquest nou calendari més flexible. Carmen Valdés, de la botiga Pura Barcelona, a la ciutat, reconeix que molts “sí que s’esperen a les rebaixes per fer les compres de Reis, aprofitant que ara coincideixen”. Tot i això, sempre queda l’escepticisme clàssic, encarnat per José María Iborra, que mentre comprava unes sabates a Progrés Confort deixava anar: “No sé si surt a compte esperar. Si necessito unes sabates, vinc i les compro. Si no, què he de fer? La gent no ho valora”. En canvi, Maite Garcia, que dilluns passejava pel centre amb bosses amb paquets de regal, defensava que “està molt bé que, quan has de fer els regals, ja hi hagi descomptes del 70% o del 50%. Abans acostumaves a haver d’esperar a finals de gener”.