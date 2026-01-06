La grossa del Sorteig del Nen esquitxa Terrassa per partida doble: "La nostra il·lusió és repartir aquests premis"

Els mòbils no han parat de sonar, les persianes s’han aixecat en un dia en el qual no ho havien de fer, i el cava ha sortit de fer de les seves. Terrassa ha celebrat aquest 6 de gener per partida doble: el primer premi del Sorteig de Reis ha esquitxat la ciutat des de dos punts diferents. El número guanyador, el 06703, premiat amb 200.000 euros el dècim, ha estat venut al Carrefour de Can Parellada, situat al punt quilomètric 17,8 de l’autopista C-58, i l’administració 22 del número 182 de l’avinguda de Béjar.
Elena Salillas, administradora de l’establiment de Can Parellada, ha expressat la seva satisfacció. Encara no sabia quants dècims del número premiat es van repartir, sobretot pel fet que la venda va ser per via digital i a través del web oficial de Loterías y Apuestas del Estado però amb l’administració del Carrefour com a “punt amic”. Els clients premiats havien designat aquest establiment com el preferit a l’hora de registrar-se. “Sempre agrada més vendre per finestreta, però segurament els agraciats són clients nostres i els coneixem”, ha declarat al Diari de Terrassa tot just conèixer la notícia.
Del sud de la ciutat, al nord. Al bell mig de l’avinguda de Béjar, al número 182, s’hi troba l’administració 22 de Loterías y Apuestas del Estado, l’altre punt agraciat amb la grossa del Nen de Terrassa. Una notícia que va omplir d’alegria l’Agustín Zurera, propietari de l’administració. “Estem molt contents, no és gens habitual trobar-se alegries així”, declarava el propietari, remarcant que l’essència de la seva feina és “repartir diners, repartir premis, repartir il·lusió, que és el que es fa”. En aquest sentit, reconeixia que trobar-se amb una notícia com aquesta “la veritat és que és molt agradable”.
El número premiat no formava part dels dècims físics habituals, sinó que es va expedir a través del sistema automàtic. “Aquest número concretament era de màquina”, ha detallat Zurera, tot explicant que cada vegada més clients demanen números concrets per dates o motius especials, que poden estar disponibles o no en el moment de la compra.
En aquell primer moment, però, no es podia concretar quants dècims s’havien venut ni a quantes persones havia anat a parar el premi. “Ara mateix no et podria dir si ha estat un, si han estat quatre…”, indicava el propietari de l’administració, tot afegint que serà a partir dels pròxims dies quan la delegació de Loteries els confirmi aquesta informació.
Zurera ha explicat que va ser un amic qui l'ha alertat que el primer premi havia estat venut a la seva administració. “Mires la llista dels números i no hi és, perquè no és el que tinc registrat. Després ja ho veus i dius: és de màquina”, ha relatat. Per això, insistia: “No et sé dir si són dos, tres, un o els que siguin”.
Pel que fa a les primeres reaccions, Zurera assegurava que el primer pensament és sempre el mateix: “A veure quant és i a qui ha estat; això ja ho anirem veient a poc a poc”. I afegia: “La il·lusió és alegrar-me per ells i, evidentment, per nosaltres també, perquè al cap i a la fi és el que fem a la nostra feina”.
La notícia, evidentment, ha generat eufòria i un degoteig constant de trucades. “Ha sonat bastant el telèfon durant tot el matí”, reconeixia Zurera, que fins i tot ha hagut de deixar el dinar de Reis una estona per a obrir l’administració, perquè evidentment, la notícia l'ha enxampat de sorpresa.
Veïns del barri quedaven encuriosits amb la celebració. “Ha tocat la grossa aquí?”, es preguntaven uns. “Jo havia comprat cinc números en aquest establiment, i no he tingut aquesta sort!”, bromejaven d’altres.
El que és segur és que, al contrari del que va succeir amb el sorteig de Nadal, el de Reis ha deixat una bona empremta a la ciutat. Cal descobrir ara, quina és la magnitud de la sort que han deixat Ses Majestats.