Jordi Carrera, tècnic del conjunt femení de l'Atlètic, després de la final, ha comentat que "sabíem molt bé que el tipus de posició que busquen elles, que és difícil de defensar i que et van tirant enrere i es dediquen a llançar boles i són molt bones amb això, amb aquestes accions a l'àrea. I aquests petits justos en defensa són els que una mica han marcat aquesta diferència en els penals" i ha agregat que "penso que l'equip sí que ha volgut i ha anat a més, i fins a l'últim minut hi ha hagut opcions d'entrar boles a l'àrea i provocar penals, però ha faltat una mica aquesta fredor de saber jugar amb el bloc i entrar les boles a dintre quan tocaven, i ens hem precipitat, i al final en aquests dos últims minuts en què penso que haguessin pogut marcar, no ho hem aconseguit".

L'entrenador de les de Can Salas, sobre la temporada de les seves jugadores ha declarat que "és admirable d'on venim i les jugadores joves que tenim, com han sumat 46 punts a la lliga i com s'han plantat a les semifinals, com les van jugar i com han jugat de tu a tu al Club de Campo, perquè hi creuen, perquè volen, i com s'han deixat la pell. És un orgull entrenar-les, la veritat".

Carrera té clar que aquest equip encara té molt a dir i ha apuntat que "penso que això no s'acaba aquí ni molt menys. Aquest equip ha de continuar amb aquesta identitat i amb aquesta manera de treballar, perquè són una família que volen jugar a hockey, i això són valors que no els pots comprar, que són molt difícils de treballar" i ha afegit que "aquesta cultura, o la tens a dintre, o és molt complicat" adquirir-la.

Esther Clotet, que ha jugat el seu últim partit amb el primer equip de l'Atlètic, ja que ha decidit deixar-ho, ha explicat sobre la final que "crec que ens han faltat dos minutets i ja marcàvem gol tant sí com no" i que potser "hem començat a atacar una mica tard i al final no ha pogut ser". La jugadora del conjunt de Can Salas ha assegurat que els dos subcampionats seguits venen "d'un treball constant durant tot l'any, hem estat lluitant, i hem estat allà tot l'any acabant segones de dues lligues, feia anys que no passava això i realment és pel treball de l'equip i l'esforç de totes".

Respecte a la seva marxa de l'equip, Clotet ha afirmat que "marxo amb una mica d'impotència a dintre, perquè volia marxar com tothom amb la medalla d'or. No ha pogut ser, però estic orgullosa d'aquest equip" i ha subratllat que "ara ens hem guanyat el respecte de tots els rivals, estem a dalt, estem al top 4 i allà seguirem".

