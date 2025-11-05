Àlex Hernández, tercer al ciclocròs de la Garriga

La localitat de la Garriga va acollir la segona prova de la Copa Catalana de Ciclocròs, on el jove principiant de l'Escola de Ciclisme Vallès Àlex Hernández va obtenir una meritòria tercera posició. Es tracta del primer podi de la seva trajectòria. \r\n\r\nEn la seva segona cursa en aquesta disciplina, el ciclista terrassenc va aconseguir una magnífica remuntada i després d'una intensa lluita amb el segon classificat, va creuar la meta tercer. Amb aquest resultat, Hernández escala posicions a la general i ocupa la vuitena posició amb 81 punts, consolidant-se com una de les promeses del ciclocròs català. \r\n\r\nA banda, el seu company d'equip Roger Lozano, que debutava en la categoria prebenjamí, es va classificar cinquè.\r\n\r\nAquest cap de setmana, L'Escola de Ciclisme Vallès es desplaçarà a Fornells de la Selva per disputar la quarta prova de la Copa Catalana de ciclocros.\r\n