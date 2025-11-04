Nou egarencs seran al Mundial de l’Índia

Acostuma a ser habitual que un elevat percentatge dels integrants de les diferents seleccions espanyoles de hockey l’integrin jugadors terrassencs. El que ja no és tan habitual és que la xifra arribi al 50%.És exactament el que passarà en el Campionat del Món sub-21 que es disputarà d’aquí a tres setmanes, entre els dies 28 de novembre i 10 de desembre a la ciutat índia de Tamil Nadu, al sud del país.
Nou dels 18 jugadors que integren la llista definitiva facilitada pel seleccionador masculí sub-21, l’egarenc Oriol Torras, són de Terrassa. El Club Egara aporta tres jugadors a la selecció: el porter Jan Capellades, Pere Amat i Ton Morán. N’hi ha dos de l’Atlètic (Guiu Corominas i Marc Martín) i dos del CD Terrassa (Josep Martín i Mario Mena), així com Bruno Ávila, del Polo, i Nil Recasens, que milita al Royal Pingouin belga.
Completen la llista els següents nou jugadors: Aleix Bozal, Nico Mustarós i Albert Serrahima (Júnior); Andrés Medina i Diego Palomero (Club de Campo); Juan Bosco Vilallonga i Juan Vilallonga (Jolaseta); Matías Barón (RC Polo); i Pablo Manuel Román (Sanse Complutense). Els dos jugadors reserva són Ignacio Pujol (Júnior) i Juan Prado (Jolaseta).
Es tracta de la catorzena edició d’un Mundial sub-21 en què els de Torras volen assaltar el podi. Fins ara, Espanya acumula només dues medalles de bronze, la de fa dos anys a Kuala Lumpur i la del 2025 a Rotterdam. Espanya debutarà el divendres 28 contra Egipte i completarà la primera fase el diumenge 30 davant de Bèlgica i el dimarts 2 de desembre davant de Namíbia.
Les noies, a Santiago de Xile
El combinat sub-21 femení també té a tocar la seva participació en la Copa del Món de la categoria, que se celebrarà els 14 primers dies de desembre a la capital xilena, Santiago.
El seleccionador espanyol Álvaro Iglesias ha facilitat també la llista de 18 convocades, entre les quals hi ha quatre terrassenques: Natàlia Vilanova i Sofía Keenan (Club Egara); Lena Alonso (CD Terrassa) i Marta Alcaraz (Júnior). Entre les reserves hi ha la jugadora de l’Atlètic Mar Sola.
L’equip femení debutarà el dimarts 2 de desembre contra Escòcia i tindrà com a altres rivals Austràlia el dijous 4 i el Canadà el dissabte 6. El millor resultat de la selecció femenina és la quarta plaça de l’any 2016, curiosament també a Santiago de Xile.