50 partits de Dani Olmo amb el Barça

El futbolista terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo ha arribat ja als 50 partits amb el primer equip. Olmo va tornar a la llista de convocats de Hansi Flick diumenge passat en el partit de lliga disputat a l’Estadi Olímpic Lluís Companys davant de l’Elche després d’haver-se perdut els tres últims partits per lesió.
El davanter egarenc va saltar al terreny de joc al minut 66 en substitució de Fermín i va poder celebrar el seu primer mig centenar de partits amb el primer equip del Barça. Concretament, Olmo acumula ja 33 partits de la lliga espanyola, 11 de Champions League, 4 de Copa del Rei i 1 de la Supercopa d’Espanya.
El terrassenc va fitxar pel Barça el mes d’agost de l’any passat, rubricant un contracte de sis temporades, fins al juny de l’any 2030, amb una clàusula de rescissió de 500 milions d’euros.
La temporada passada va acabar jugant un total de 39 partits oficials, anotant 12 gols. A les ordres del tècnic alemany, Olmo va guanyar Lliga, Copa i Supercopa.
En aquesta segona temporada com a blaugrana, Flick li estava donant continuïtat fins que va patir una lesió muscular. Acumula vuit partits de lliga i dos de Champions.