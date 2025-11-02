El Terrassa FC estrena cicle amb un triomf molt treballat

El cicle d'Oriol Alsina a la banqueta del Terrassa FC no ha pogut començar de millor manera i l'equip ha superat per 2 a 1 l'Andratx a l'Estadi Olímpic. El conjunt terrassista ha remuntat el gol inicial dels balears i ha tornat a guanyar després de tres jornades amb dos empats i una derrota. Les novetats més destacades del primer onze inicial d'Oriol Alsina han estat la titularitat de Marcos Pérez, suplen la passada jornada, i Aythami, amb molt poca participació aquesta temporada.
L'Andratx ha començat tenint més la pilota, però en els primers deu minuts de partit no ha passat res ressenyable. El Terrassa FC ha buscat el seu millor posicionament sobre el terreny de joc, si bé sense arribar a la zona de perill amb claredat. En el minut 13, s'han avançat els mallorquins, en una acció amb una mica de fortuna de l'exterrassista Jaume Pascual per la banda esquerra. La seva centrada l'ha rematat sense oposició Pablo Gálvez, que ha establert el 0 a 1.
Ha respost amb enteresa el Terrassa FC, que ha gaudit d'una bona opció poc després, en un córner que Sleegers ha acabat rematant massa alt. Durant uns minuts, cap dels dos equips ha passat pel seu estat més òptim. L'Andratx es defensava i els d'Alsina no acabaven de trenar bones accions atacants. En l'últim quart d'hora d'aquesta primera meitat, el panorama ha variat totalment i els locals han començat a fabricar els seus millors minuts.
Aythami ha creuat fora per poc una rematada de cap després d'una bona assistència d'Isma. El mateix Isma, després d'un llançament de falta, ha estat a punt de marcar de cap en una acció que molta part del públic ha cantat com a gol. I, en el minut 37, en una acció d'Aythami que un defensa ha refusat, Ruymán ha caçat la pilota i amb un impressionant tret, ha assolit l'empat a un.
Encara ha pogut marcar el .conjunt terrassista abans del descans en aquests instants de domini absolut. Primer amb un precís llançament de falta per part de Joel que ha sortit fora per ben poc i en última instància amb un bon xut de Mario Domingo, que ha culminat una bona elaboració de tot l'equip, però la pilota ha sortit fora.
Al segon temps, el Terrassa FC ha sortit amb l'objectiu de tornar a marcar i, després d'un intent de Ruymán, amb un xut que ha sortit fora, ha arribat el 2 a 1, en el minut 53. Una centrada des de l'esquerre ha arribat a peus de Joel, que ha servit per a Isma que ha xutat a gol. El gol dels locals ha activat de nou els visitants, que han intentat trobar l'empat, però sense gaires accions de risc per al Terrassa FC.
El conjunt balear ha dominat molt lleugerament, sense oportunitats, davant d'un Terrassa FC que ha buscat el contraatac sempre que ha pogut. L'opció més clara de l'Andratx per empatar ha sigut uns minuts abans del final del temps reglamentari, en una jugada ràpida que ha intentat definir Carlos Sánchez amb un xut que ha sortit fora. La próxima jornada, els d'Alsina visitaran el Barbastro.
Pel Terrassa FC han jugat: Marcos Pérez, Isma, Schouten, Álvaro Martín, Mario Domingo, Jaime Barrero, Ruymán, Josemi (Joaco, m. 72), Joel (Adrián Beamonte, m. 89), Sleegers i Aythami (Van den Heerik, m. 58).