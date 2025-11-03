El Natació femení torna a perdre amb el Mataró

Igual que a la primera jornada de la lligueta de la Champions i a la semifinal de la Copa Catalunya, el CN Terrassa va tornar a ensopegar a la competició domèstica amb el CN Mataró, aquesta vegada a la capital del Maresme. Les jugadores que prepara Xavi Pérez van caure en aquesta oportunitat per dos gols de diferència davant del conjunt de Dani Ballart: 14 a 12.\r\n\r\nEl duel, molt igualat, va començar amb un gol de la neerlandesa Nina Then Broek al segon minut de joc. Matilda Kearns, Martina Claveria i Mireia Guiral van revertir l’electrònic (3-1). Miriam Ciudad va retallar distàncies, però Sílvia Morell va fer el 4 a 2. Al darrer minut i mig del primer quart, un gol de Panni Szegedi i dos de Júlia Vilaseca van posar per davant les de Xavi Pérez.\r\n\r\nLa producció ofensiva va baixar al segon acte i es va arribar al descans amb empat a sis. El Natació va lluitar fins al final, però sengles parcials de 4 a 3 de les maresmenques els acabarien donant la victòria. \r\n\r\nLes egarenques perdien per quatre gols, però dues dianes de Ten Broek i Irene Casado als segons finals els permetrien apropar-se en el marcador.\r\n