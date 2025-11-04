Doble títol sub-18 per a les seleccions catalanes de hockey

Un any més, i ja en van set, les seleccions catalanes sub-18 de hockey van signar un doblet en el Campionat d’Espanya autonòmic sub-18. Ambdós conjunts van ser els grans dominadors de la competició i es van proclamar campions d’Espanya en aquesta competició, celebrada enguany al complex municipal d’esports Ruth Beitia de la ciutat de Santander.
El combinat femení, dirigit per l’entrenadora del CD Terrassa Stefi Piris, va completar un recorregut impecable des de l’inici. Va imposar-se per 4 a 0 a Cantàbria, per 8 a 1 a Astúries i per 11 a 0 a València a la primera fase. En semifinals, les catalanes van eliminar per 2 a 0 a la selecció madrilenya, mentre que a la gran final es van desfer també per 2 a 0 de la selecció asturiana, segellant així la seva setena medalla d’or consecutiva.
Les dues golejadores de la final van ser terrassenques. Anna Borràs, del Club Egara, va inaugurar el marcador a l’inici del tercer quart, mentre que la seva companya, la capitana Anna Marquès, va fer el 2 a 0 definitiu al minut 39 en transformar un llançament de penal-córner.
La medalla de bronze va ser per a Euskadi, que va empatar a un amb Madrid en el duel pel bronze i es va acabar imposant a la tanda de “shoot-outs”.
Els nois segueixen el camí
També es va penjar la medalla d’or el conjunt masculí, entrenat pel terrassenc Albert Lis. El camí de la selecció masculina va ser similar al de la femenina. Catalunya va derrotar a la primera fase per 7 a 3 a Cantàbria, per 9 a 0 a Galícia i per 3 a 0 a València.
A la final van imposar-se a Madrid per 2 gols a 0. Enric Morros va inaugurar el marcador al minut 4 i quan en faltaven sis per acabar, Teo Marcuerquiaga va establir el 2 a 0 definitiu. La medalla de bronze masculina va ser per a València, que es va desfer de Cantàbria als “shoot-outs” després d’empatar a quatre gols.
Guardons per a Anna Borràs i Anna Marquès
Pel que fa als premis individuals, dues jugadores terrassenques van aconseguir-ne un cadascuna en la categoria femenina. La defensora del Club Egara Anna Borràs va ser considerada com a millor jugadora del campionat, mentre que la davantera de l’Atlètic Terrassa Anna Marquès va recollir el guardó de màxima golejadora. El guardó de millor portera va acabar en mans de l’asturiana Paula Cuetos.