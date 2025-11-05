Els Minyons aposten pel 3 de 10 en la seva 47a diada

El 3 de 10 amb folre i manilles. Descarregar aquest castell de gamma extra forma part de l’objectiu que s’han marcat els Minyons de Terrassa de cara a la seva 47a diada. L’actuació serà el diumenge 16 de novembre a les 11.30 hores a la Plaça Vella amb els Capgrossos de Mataró i els Castellers de Sants com a colles convidades.
El cap de colla dels malva, Albert Pérez, va subratllar aquest dimarts la importància dels assajos de la recta final de temporada. “Esperem veure el pati ple”, ha dit fent una crida a la participació “massiva” de la colla i la ciutat per “poder assajar amb garanties” una de les construccions humanes més altes que s’ha vist fins avui.
L’agenda d’activitats de la 47a diada dels Minyons, presentada aquest dimarts al vespre, inclou tres assajos especials a Cal Reig: divendres 7 a les 20.00 hores; dijous 13 a les 19.00; i divendres 14, a les 20.00.
Una agenda molt completa
També hi haurà diversos actes socials i culturals. Dimecres 12, a les 19 hores, a Cal Reig, es podrà seguir en directe el pòdcast d’informació i entreteniment “La Figuereta”. Dissabte 15, a les 16.30, es descobrirà a la Plaça Vella la placa commemorativa dels primers 3 i 4 de 10 amb folre i manilles de la història. A les 18 hores s’iniciarà l’actuació de vigília, amb els Castellers de Sarrià i els Castellers de Caldes, i a les 19.30 començarà una cercavila i correfoc amb els Gegants Bojos, la Mulassa, diables i la Pàjara fins a Cal Reig. Allà, a les 21 hores, es podrà gaudir de la màgia de Mr. Vanshy.
Diumenge 16, a les 18 hores, hi haurà ball amb l’Orquestra Mitjanit al Recinte Firal.
A més de presentar totes aquestes activitats, els Minyons van lliurar aquest dimarts el III Guardó Mà i Mà a l’Agrupament Escolta i Guia (AEIG) Torrent de les Bruixes de Terrassa per la seva “tasca en l’àmbit del lleure educatiu i per la defensa, el compromís i la responsabilitat a favor de la democràcia, els drets i les llibertats”, va assenyalar la vicepresidenta de la colla malva, Mireia Bautista.