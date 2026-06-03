Àlex Pintado va millorar en 19 centèsimes la seva marca personal de 1.500

L’atleta terrassenc Àlex Pintado va quatllar una magnífica actuació en la prova dels 1.500 metres llisos del Memorial Josefa Odlozila, celebrat a la capital de la República Txeca, Praga. Pintado es va classificar en quarta posició amb un temps de 3’38”57, millorant en 19 centèsimes la seva plusmarca personal.\r\n\r\nPintado va mantenir-se en les primeres posicions tota la cursa, però va ser superat a la línia de meta. El britànic Ted Higgins va guanyar amb 3’37”66, seguit del neerlandès Ioann Lobles (3’38”04) i l’eslovè Rok Markelj (3’38”24).\r\n\r\nLa prova se celebra cada any en honor de l’especialista txec dels 1.500 Josef Odlozil, subcampió olímpic a Tòquio 1964.\r\n