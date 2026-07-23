Els penals eliminen a una selecció espanyola de waterpolo que desaprofita la seva renda

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha caigut a la tanda de penals en els quarts de final de la World Cup Final que se celebra a Sidney. L'equip de David Martín ha perdut amb Austràlia per 21 a 23 i ara haurà de lluitar per la cinquena plaça d'una competició que havia guanyat en les seves dues últimes edicions, Los Ángeles 2023 i Podgorica 2025. El terrassenc Bernat Sanahuja, amb set gols, ha sigut el màxim realitzador de la selecció masculina.
Espanya, que dominava en el marcador per 17-14 a cinc minuts per al final, ha acabat cedint davant del combinat amfitrió, que ha encertat en els seus cinc llançaments de penal mentre que els de Martín només han convertit tres dels seus quatre llançaments i no ha fet falta el cinquè.
L'encontre ha començat molt igualat, amb els australians aconseguint posar-se fins a tres ocasions per davant en el marcador. A partir del 2 a 3 dels australians, Espanya ha aconseguit un parcial de 4 a 0, amb dues dianes de Marc Valls, una de Fran Valera i un altre d'Unai Biel, i ha arribat a la conclusió del primer quart amb un 6 a 3 a favor.
En el segon quart Austràlia ha sortit amb tot per retallar distàncies, però Espanya no deixava al seu rival acostar-se en el marcador i fins i tot ha tingut un avantatge de quatre gols en el marcador. Els amfitrions, no obstant això, ha aconseguit reduir diferències i s'ha arribat al descans amb un 11 a 9 per als de Martín. .
Després de la represa, Espanya ha recuperat el seu domini en un intercanvi de cops que ha acabat amb un 16 a 13 en el lluminós. En el darrer quart, tot semblava de cara per a la selecció espanyola, però en l'últim sospir, Matthew Byrnes ha forçat el desempat. A la tanda de penals, l'encert dels oceànics ha sigut determinant per a la derrota definitiva del conjunt estatal.