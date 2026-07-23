El tren passa per a Pau Santanach

Amb trenta gols, Pau Santanach va ser un dels artífexs de l’ascens del filial del Terrassa FC a Primera Catalana. La seva efectivitat va cridar l’atenció del cos tècnic del primer equip, que lidera Oriol Alsina, i el premi serà fer la pretemporada que comença dilluns, amb el repte de fer-se un lloc en la plantilla. Amb 24 anys, el davanter només té en el seu pensament aprofitar aquesta oportunitat.
No té cap dubte que l’intentarà aprofitar. “Durant tota la temporada passada, al final era treballar per tenir aquesta oportunitat, i ara que te la donen, has de fer el màxim possible per aprofitar-la”, comenta. El seu futur més immediat, doncs, depèn de la pretemporada. “S’haurà de veure, primer, com va, i llavors, un cop s’acabi la pretemporada, decidirem cap a quin costat tirar, però és clar que dependrà de la pretemporada” i del que decideixin els responsables del primer equip, apunta Pau Santanach.
El davanter té 24 anys, fet que no li ha permès format part de la plantilla terrassista ocupant una plaça de sub-23. Sobre això, Pau Santanach manifesta que “sí que s’ha parlat molt d’això, que és un inconvenient, però també ho veig com un repte” i considera que “a una fitxa sènior potser se li dona més importància, i també hauria de demostrar el doble del que hauria de demostrar si fos sub-23”. Agrega que “estic encantat de tenir aquest repte, i tant de bo em vagi molt bé”.
Un equip molt reforçat
Toca de peus a terra i és conscient que no serà una tasca fàcil entrar definitivament a la plantilla del primer equip. “L’equip s’ha reforçat molt bé, amb jugadors de la mateixa divisió o de més amunt, i realment està molt complicat”, manifesta, si bé es planteja una pretemporada en què “puc aprendre més, des de la meva perspectiva, de jugador més jove, aprendre més dels altres”. Entrar a la primera plantilla “és complicat, però no és impossible”.
En el seu moment ja va parlar amb Alsina i explica que “és una persona bastant propera i creuen que puc fer un bon paper, i ja només em falta a mi demostrar-ho a la pretemporada”. Diu que “entre el primer equip i el filial hi ha una diferència de categories, que és òbvia, però això no vol dir que els jugadors del filial tinguin menys nivell per aquest tema, i hi ha jugadors amb molt de talent, i sempre que es pugui tirar de la casa, millor que millor”.
Està convençut de les seves possibilitats i subratlla que “el tren passa una vegada, i està passant ara i o hi pujo o no, però hi pujaré, segur”. Es defineix com un davanter que dins de l’àrea “no penso en una altra cosa que en el gol” i que es pot moure a la banda per obrir espais als seus companys.
Inicis a l’Escola Hristo Stoichkov
Va fer els seus primers passos en el món del futbol a l’Escola de Futbol Hristo Stoichkov. Més tard, va fer tota la seva etapa com a cadet al Badalona i, de juvenil, va passar a l’Europa. Com a sènior, va jugar quatre anys als Estats Units i, la passada temporada, la va jugar al Terrassa FC “B”. Al conjunt terrassista “vaig rebre bastant confiança des del cos tècnic i tenia un suport, que és difícil trobar en un lloc nou, però no esperava que m’anés realment tan bé com ha anat. Poc més es pot demanar”, assegura el davanter Pau Santanach. Amb el filial del club egarenc va aconseguir un ascens brillant, amb 67 punts en trenta partits, amb un total de 70 gols a favor, 31 amb la seva firma. És a dir, va acabar la temporada amb un balanç de més d’un gol per partit. Va ser titular vint-i-sis partits i en quatre va ser suplent.