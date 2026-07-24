La selecció femenina passa a la final de la World Cup de waterpolo derrotant Rússia en els penals

La selecció espanyola femenina de waterpolo disputarà la final de la World Cup que es disputa a Sidney després de superar a Rússia a la tanda de penals. El conjunt que prepara el tècnic terrassenc Jordi Valls ha empatat a 10 gols en el temps reglamentari i en el desempat ha tingut més encert i ha guanyat per 5 a 3. La final se celebrarà aquest diumenge, a partir de les 8.15 hores d'aquí, contra el combinat dels Estats Units, que ha eliminat a Austràlia a l'altra semifinal, amb un resultat final de 10 a 6.
Espanya ha començat amb molta energia i només començar ha marcat de penal per mitjà d'Elena Ruiz. Ha empatat Rússia, però de seguida ha tornat a desfer la igualada la boia egarenca Paula Leitón. Després d'un intercanvi de cops, el primer quart ha acabat amb empat a tres en el marcador. En el segon període, les de Valls han tingut més efectivitat i, amb un parcial d'1 a 3, han pogut arribar al descans amb un 4 a 6 favorable.
El tercer quart també ha estat presidit per l'equilibri de gols, amb un parcial de 2 a 2 i, en el quart, semblava que la selecció espanyola ho tenia encarrilat amb el 8 a 10, però les russes han acabat forçant la tanda de penals, en la que l'encert de les de Valls i una aturada de la portera Martina Terré en el quart llançament de Rússia, ha sigut decisiu per a la victòria final.