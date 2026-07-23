L'Handbol Ègara iniciarà la Lliga Catalana d'Or a la pista del La Salle Bonanova

L’equip local que jugarà la pròxima campanya a la categoria més alta, l’Handbol Ègara, debutarà a la Lliga Catalana d’Or com a visitant, concretament a la pista del Comunidad La Salle Bonanova, en una primera jornada prevista per al 20 de setembre. El conjunt terrassenc, integrat en el grup “A” d’aquesta categoria, finalitzarà la primera volta també lluny de la seva pista contra l’Handbol Molins, el 15 de novembre. A la Lliga Catalana d’Or hi haurà dos grups i els quatre primers classificats s’uniran després en un nou grup que lluitarà per al títol mentre que els equips restants ho faran per assolir la permanència.
Grup únic
Pel que fa a l’Handbol Terrassa QSport, que militarà a la Lliga Catalana d’Argent, participarà en un grup únic que iniciarà la competició una setmana més tard, el 27 de setembre. L’equip egarenc s’estrenarà a la seva pista rebent el Ràpid Cornellà. Acabarà la primera volta el 24 de gener de 2027 visitant el Sant Martí Adrianenc “B”. Els tres primers classificats pujaran a la Lliga Catalana d’Or mentre que els tres últims aniran a la Lliga Catalana de Bronze, de nova creació.
Pel que fa al conjunt femení de l’Handbol Terrassa Ricardo i Montse, que jugarà a la Primera Catalana, estarà al grup “B” i començarà a casa, contra el CA Sabadell Handbol. La primera volta l’acabarà també com a visitant, a la pista del Laietà Argentona.