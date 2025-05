"Aquest partit ha sigut una lliçó de vida per a l'equip"

El tècnic de l'Atlètic Roger després que el seu equip accedís a la final de la lliga d'aquest diumenge, ha declarat que "a l'equip ara li he dit que és una lliçó de vida, aquest partit, perquè, sense haver fet res malament, estàvem perdent 2-0, tenint molts penals, no fent-ne ni un, tenint un stroke, no fent-lo, i el senzill seria tirar la tovallola o rendir-se, abaixar el cap. I aquest equip, aquest club, té molt orgull. I, evidentment, ajudats per la nostra gent, hem aconseguit donar la volta al partit"

L'entrenador del conjunt de Can Salas també ha manifestat que "aquest és un primer pas i el que volem és guanyar la lliga. O sigui que diumenge ens queda molta feina per fer encara" i va apuntar que el seu equip ha superat "un rival que no hem d'oblidar que és l'actual campió de lliga i Copa, que és quasi la base de la selecció espanyola, que se't posa dos a zero a favor. Tots els condicionants eren en contra, però l'equip ha fet un exercici, penso que, com tota la temporada, majúscul de creixement".

Pallarols ha volgut destacar el paper dels seus porters i ha dit que "me n'alegro per ells, perquè enguany hi ha hagut un relleu molt important a la porteria del Marc Calzada, que duia moltíssims anys. Ells quasi no havien jugat a Divisió d'Honor, han rebut una mica de crítiques. Ells han continuat treballant amb la feina del Jaume Borràs, que és l'entrenador de porters. I la veritat és que la progressió és molt bona. M'alegro que tinguin moments com aquest, perquè els reforça tot el que estan fent".

Sobre la final contra el Polo, ha assegurat que "el Polo és un equip fet per guanyar, però cadascú amb el seu pla de partit, a veure qui s'emporta el títol". I Jordi Bonastre, un dels jugadors destacats de l'equip de Can Salas, ha comentat a la finalització que "estem contentíssims perquè el final ha sigut brutal, i més de la manera que ha sigut. Demà tenim un altre partit, però penso que l'equip està en una bona línia i s'ha de seguir així".

El jugador internacional ha afirmat que "donar una volta a un 2-0 diu molt d'aquest equip i demà s'ha de sortir de la mateixa manera, millor encara, per intentar no trobar-nos per sota en el marcador". Bonastre ha assenyalat que "hi ha dies que t'arriben dues vegades i reps dos gols, però l'important és com hem sabut donar la volta" i sobre el partit de diumenge contra el Polo ha detallat que "tothom ha de donar absolutament el 100%. L'equip està concentrat i ara, a recuperar-nos".