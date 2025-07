Berta Abellan va refermar el seu lideratge

La pilot egarenca Berta Abellán es va imposar als Estats Units i va refermar la seva posició com a líder indiscutible del TrialGP Women. La integrant de l’equip Scorpa va endur-se les dues voltes a la prova celebrada a LeGrand Reynolds Horseman’s Area, a Exeter, Rhode Island, superant a la seva principal adversària per aconseguir el títol, la italiana Andrea Sofia Rabino, de l’equip Beta.

A la primera volta, Abellán va agafar un avantatge considerable respecte a la italiana, i va guanyar amb un total de 17 punts, set per davant de Rabino, que va ser rebre la pressió de la seva compatriota Alessia Bacchetta, de l’equip GasGas, en les últimes zones.

La segona volta va estar molt més igualada i Rabino avantatjava a Bacchetta en dos punts i a Abellán en cinc, a meitat de la volta. No obstant això, Abellán, cinc vegades subcampiona del món, va mantenir la calma durant una la resta de la competició i va registrar un total final de 16 punts i es va endur la victòria per un sol punt per sobre de la italiana.

A la conclusió de la competició als Estats Units, Abellán va manifestar que “ha estat un dia perfecte per a mi. La primera mànega ha estat molt bona i la segona ha estat molt més renyida, però, així i tot, he guanyat”.