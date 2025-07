Medalla de bronze per a Catalunya

Una selecció sub-21 plena de jugadors i jugadores d’equips locals va penjar-se la medalla de bronze en l’Europeu de la categoria celebrat a la localitat belga de Herentals. El combinat català, dirigit pel seleccionador Javi Navarro, al partit pel tercer i quart lloc, es va imposar per 9 a 13 a la selecció turca i va obtenir la tercera posició, la mateixa que l’any 2022. El conjunt dels Països Baixos, després de derrotar a la selecció amfitriona a la final per 14 a 28, es va proclamar campió d’Europa.

Catalunya estava integrada en el grup “A”, amb els Països Baixos, Anglaterra i Eslovàquia. Contra aquesta última selecció va debutar l’equip de Navarro i es va imposar per 18 a 3. A la segona jornada, el rival va ser el combinat neerlandès, que va vèncer amb autoritat per 47 a 9. A la tercera jornada de la fase regular, l’equip català va superar a Anglaterra per 28 a 22.

A la semifinal, a la selecció catalana sub-21 li va tocar jugar contra Bèlgica, primera del grup “B”, amb Alemanya, Turquia i Portugal com a adversaris. El conjunt amfitrió es va imposar per 32 a 11 tot i l’oposició que va mostrar el conjunt de Navarro durant una bona part de la semifinal.

L’encontre per la medalla de bronze va ser força equilibrat. Turquia, tot i no ser habitual en aquestes competicions, es va mostrar molt forta físicament i amb molta millora a nivell tècnic. A aquest país, en especial via universitat, es treballa molt per assolir l’objectiu d’augmentar l’interès dels joves i que s’animin a practicar aquest esport. En el darrer quart, Catalunya va acabar resolent l’encontre a favor seu i va assolir el bronze

Cinquena posició

Aquesta medalla de bronze de la selecció catalana sub-21 permet refermar la cinquena posició actual de Catalunya en el rànquing mundial de la International Korfball Federation (IKF). La següent cita de la sub-21 serà el Mundial de Malàisia de l’any que ve.

L’equip dirigit per Javi Navarro i amb Olga Gandia exercint les funcions de segona entrenadora l’han format Berta Mejías, Guillem Ceballos, Júlia Roura, Laia Mula i Raúl Quirós, del Korfball Vallparadís; Andrea Toro, Anna Lozano i Arnau Bosch, del Club Korfbal Vacarisses; Nil Ayala, del Club Sant Llorenç Korfbal (SLKC); i Clàudia Mesquida, Marina Sedó, Martí Margaix, Martí Pitarch i Pau Rabascall, del Club de Korfbal Barcelona.