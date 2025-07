Empat de Catalunya contra la selecció italiana

La selecció catalana femenina de hockey que dirigeix el tècnic Guillermo Carnicer, va empatar a un gol davant del combinat d'Itàlia en un encontre de caràcter amistós celebrat a l’Estadi Martí Colomer de Terrassa. A l'enfrontament hi va assistir un bon nombre d'espectadors i el van presidir dirigents del món d'aquest esport com el president de la Federació Catalana, Xavi Adell, el de la Federació Europea, Marcos Hofmann, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Terrassa, Alberto Muñoz.

Tot i el domini inicial al marcador per part d’Itàlia, el combinat català va mostrar solidesa i ambició, mantenint la intensitat fins a trobar el premi de l’empat gràcies a un gol de Txell Vizcaíno, jugadora de l'Atlètic, en la part final del partit. Catalunya va tenir opcions clares per empatar i fins i tot capgirar el resultat en diverses fases del duel, amb rematades destacades de jugadores com Beth Vilà, Clara Ycart i Laura Bruguera. A la porteria, Marina Ginel va ser decisiva en els últims minuts aturant tres penals-córners consecutius que podrien haver decantat el partit per a les italianes.