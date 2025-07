Detingut un ultra pels disturbis racistes de Torre Pacheco i vinculat a protestes a Terrassa

La Guàrdia Civil va detenir, aquest dimarts 15 de juliol, a Mataró (Maresme) un home identificat com C.L.F., a qui se li atribueix un paper destacat en l’organització del canal de Telegram Deport Them Now EU, dedicat a la difusió de missatges d’odi contra la immigració. El detingut té un gran vincle amb Vox Mataró, i sent veí de la ciutat del Maresme, gran part de les seves actuacions eren per aquella zona. No obstant això, C.L.F. mantenia una estreta relació amb l'entorn ultra de Vox a Terrassa, ciutat on havia participat activament en diverses mobilitzacions d'extrema dreta.

L’organització del detingut va assistir almenys a dues protestes convocades a Terrassa sota el lema “No a la islamització de Terrassa”, els dies 22 de març i 10 d’abril. Aquestes convocatòries, impulsades per grups ultres amb el suport de Vox, buscaven criminalitzar la població migrant amb discursos d’odi i desinformació.

El detingut també havia encoratjat, a través del canal de Telegram que coordinava, la creació de patrulles veïnals contra persones magrebines a barris com el Raval (Barcelona) o la Florida (l’Hospitalet), una estratègia que s’ha intentat exportar a altres municipis, com Terrassa.

La detenció s’ha produït en el marc d’una investigació del Jutjat d’Instrucció 4 de San Javier (Múrcia), arran dels disturbis xenòfobs que han tingut lloc recentment a Torre Pacheco. La Guàrdia Civil considera que C.L.F. era una de les figures claus en la instigació a través de xarxes, on s’havia arribat a promoure literalment “caceres” contra joves magribins, aprofitant fets concrets per alimentar el conflicte.

Durant l’escorcoll al seu domicili, s’hi han intervingut ordinadors i material informàtic. El canal Deport Them Now EU i les seves versions afiliades van ser bloquejades dilluns per Telegram per incitació a la violència. Tot i aparentar una xarxa europea, les investigacions apunten que els canals van ser creats a Espanya amb l’objectiu de difondre continguts manipulats, sovint creats amb intel·ligència artificial, per reforçar els relats racistes.

Les autoritats l’acusen d’un delicte d’incitació a l’odi i d’haver exercit tasques de direcció dins la campanya d’agitació ultra. A Terrassa, entitats socials i col·lectius antiracistes fa temps que alerten de la presència creixent de grups ultres, sovint encoratjats per figures com C.L.F., que instrumentalitzen la inseguretat per justificar l’assenyalament de col·lectius vulnerables.