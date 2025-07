CRIM i el techno de Kowalski animaran el Mutacions a Terrassa

El creador techno Alexander Kowalski i el punk rock de CRIM són la punta de llança del vessant més lúdic de la iniciativa, però la clau del Mutacions 2025, com en les anteriors edicions, recau en les propostes artístiques i tecnològiques, en l'exploració audiovisual i la seva vinculació formativa. Aquest dimecres s'ha presentat la cinquena edició d'aquest festival que converteix Terrassa en l'aparador de la fusió entre art, tecnologia i innovació. Se celebrarà els dies 24, 25, 26 i 27 de setembre. Els organitzadors volen crear un "videomapping" a la cúpula de la Nova Jazz Cava durant dues nits.

Sembla clar que, amb cinc edicions, "aquest festival ja està assentat a Terrassa", ha comentat el tinent d'alcalde Joan Salvador, regidor de Promoció Cultural, en la presentació del programa, realitzada a la Sala Muncunill. Terrassa "és una de les seus més interessants per a dur a terme un festival així", ha destacat Salvador valorant que la ciutat reuneix "un caràcter creatiu i innovador amb valors artístics, patrimonials i tecnològics". Sempre es pot fer més, però a l'Ajuntament "li agrada donar suport a aquestes iniciatives en la mesura que sigui possible". El Mutacions és més que un festival: "És una plataforma que connecta art i innovació".

Es tracta d'un esdeveniment multidisciplinari "que fusiona art, tecnologia i innovació per crear experiències immersives, fomentant la creació, la recerca i la col·laboració entre artistes, enginyers i institucions culturals", resa la presentació del programa, que ocuparà quatre dies de setembre amb múltiples propostes.

Entre les principals novetats del Mutacions 2025 destaca l'aposta per propostes que treballen amb intel·ligència artificial generativa, com Live.Music, que fusiona intel·ligència artificial amb performance audiovisual en temps real; la recuperació de sabers analògics i digitals amb Audio Merge Dubstation; l'obertura a la creació col·lectiva en espais públics, de la mà de l'entitat Magneti Studio a la plaça del Doctor Zamenhof, i les activitats de Catalunya Freestyle a la Plaça Vella; així com la incorporació d'artistes com Alexander Kowalski, CRIM, Miki Craven, La Hiel o Lladruc.

El programa

El programa s'iniciarà el dimecres 24 de setembre a l'Eseiaat, a la UPC, amb l'activitat Mutacions Sonores: del Dub Analògic a la IA Generativa. De 12 a 13 hores, Audio Merge Dubstation (des de King Tubby al Remix digital), un projecte nascut a Terrassa que investiga la relació entre el so analògic, la cultura del remix i les eines digitals contemporànies. I de 13.30 a 14 hores, Live.Muse (A Multimodal Generative Audiovisual Performance Framework), una proposta artística i tecnològica que explora la creació audiovisual en directe mitjançant l'ús d'Intel·ligència Artificial generativa. Segons ha exposat David Martínez Cugota, organitzador del festival, la jornada inclourà propostes innovadores d'aplicació de la IA a la creació musical.

L'endemà, 25 de setembre, a les 18 hores, els organitzadors presentaran les Beques Mutacions per donar suport a projectes emergents en aquest àmbit, en especial el de les instal·lacions immersives. L'acte es durà a terme a Magneti Studio, on els impulsors de la iniciativa preparen un centre dedicat a aquestes propostes.

Divendres, 26 de setembre, de 17 a 21 hores, la Plaça Vella esdevindrà l'escenari del Catalunya Freestyle (col·lectiu que impulsa la cultura del freestyle rap en català) i la Nova Jazz Cava, de diverses actuacions musicals en un espai del programa que aposta per la inclusió de talent local. De 22 a 23 hores, Pau Cabeza, DJ i productor nascut a Terrassa. A les 23, Miki Craven, DJ i productor de les Fonts. I a la 1, fins a les 3.45 del dissabte, Alexander Kowalski, creador d'un techno que combina "potència rítmica, sofisticació harmònica i una clara orientació cap al directe", segons indica la presentació. Kowalski (Greifswald, Alemanya, 1978) és un dels noms claus del techno europeu de finales dels anys 90 i principis dels 2000.

El festival ha estat presentat a la Sala Muncunill

El Mutacions prosseguirà dissabte, 27 de setembre, amb una jornada artística a la plaça del Doctor Zamenhof. D'11 a 19 hores se succeiran les activitats amb Magneti Market (mercat cultural comunitari), Cabina Oberta, un taller d'sk8 amb Llisca, pintura de mur i un últim taller, "Dellumidessó", activitat familiar interactiva que conjuga les projeccions amb càmera digital i la música electrònica. Al vespre, el moviment es traslladarà a la Nova Jazz Cava. A les 21 hores, actuació de Random Fighters, banda de hip hop integrada per terrassencs i rubinencs. A les 22.30, La Hiel, projecte musical que explora, des del rock, les fronteres de l'experimentació. A les 23.45, Lladruc, grup d'oi! fundat al Vallès Occidental fa un parell d'anys. A la 1, CRIM , grup català de punk rock format l'any 2011, originari de Tarragona i amb una reeixida trajectòria a Espanya, el continent europeu i els Estats Units. Per acabar, de 2.30 a 3.45 hores, TMR Djs.

Ja està a tocar, doncs, el Mutacions del 2025, que, com en altres edicions, vol deixar marca més enllà dels dies concrets de celebració, com un deixant formatiu de sinergies amb Terrassa, especialment amb centres educatius. "Plantegem un recorregut de tot l'any", ha declarat David Martínez. Com la visita d'alumnes de l'institut Santa Eulàlia, ja realitzada precisament a la Sala Muncunill, per viure-hi una experiència immersiva. O com la creació artística en un mur, que efectuaran el 25 d'octubre. Es tracta de vincular "cultura, educació i recerca", i no sols en quatre dies.