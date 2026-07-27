Terrassa consolida la connexió entre universitat i empresa amb la cinquena jornada de coneixement i tecnologia

Terrassa

La sala d’actes de l'Eseiaat-UPC acollirà el proper 6 de novembre la trobada anual entre el món de la recerca i el teixit productiu de la ciutat

  • La quarta Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia, l'any passat -

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Publicat el 27 de juliol de 2026 a les 13:00
Actualitzat el 27 de juliol de 2026 a les 13:02

L'Ajuntament de Terrassa ha anunciat que la ciutat acollirà la cinquena edició de la Jornada de Transferència de Coneixement i Tecnologia el 6 de novembre vinent. Aquesta trobada anual entre el món de la recerca i el teixit productiu tindrà lloc a la sala d'actes de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Aquest esdeveniment, impulsat pel Servei d'Universitats i Transferència de Coneixement, té com a finalitat principal afavorir la connexió entre la recerca, la innovació i l'activitat econòmica de la ciutat. La iniciativa compta amb la col·laboració de la UPC, la Cambra de Comerç de Terrassa, la Cecot, PIMEC i Leitat, a més del suport de la Diputació de Barcelona. La trobada servirà per donar a conèixer projectes d'investigació i noves tecnologies desenvolupades a l'àmbit científic, i facilitarà la generació d'oportunitats per a aquelles empreses que vulguin incorporar aquest coneixement als seus processos, productes o serveis.

Campanya de difusió a les xarxes

Per tal de donar la màxima visibilitat a la jornada d'enguany, el consistori posarà en circulació una campanya de comunicació a les xarxes socials. Aquesta acció es basarà en una sèrie de vídeos breus que recolliran els testimonis i les experiències de diferents representants d'empreses i grups de recerca que han participat en els darrers anys o que ho faran en aquesta edició.

El regidor d'Universitats i Transferència de Coneixement, Joan Salvador, ha subratllat la importància de donar a conèixer la iniciativa amb antelació. "Amb aquesta campanya, volem despertar l'interès i començar a escalfar motors i generar expectació durant els mesos previs a l'esdeveniment", ha assegurat Salvador. El regidor confia que l'estratègia permetrà situar la jornada en el radar de tots els agents implicats per "aconseguir la màxima participació possible" i ha avançat que, a mesura que s'acosti la data, s'aniran revelant nous detalls sobre el programa i les col·laboracions.

Després de cinc edicions, l'esdeveniment s'erigeix com una eina clau per promoure la innovació i reforçar el posicionament de Terrassa com una ciutat universitària estretament compromesa amb el desenvolupament econòmic basat en el coneixement.

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