Brillant segona posició del Gimnàstic Terrassa a la Lliga Iberdrola

L’equip del Gimnàstic Terrassa s’ha classificat en una brillant segona posició a la primera fase de la Segona Divisió de Lliga Iberdrola, celebrada a la localitat de Palma de Mallorca. Les terrassenques es van penjar la medalla de plata amb un total de 178.267 punts. La victòria va correspondre al Club Gimnàstic les Moreres d’Esplugues de Llobregat amb un total de 182.969. Va completar el podi el conjunt amfitrió, el Club Gimnàstic es Pla Marratxí, que va totalitzar 177.701 punts.
Les gimnastes terrassenques que es van penjar la medalla de plata a la capital balear són Victoria Valeros, Claudia Boada, Laura Garcia i Cora Noguer. Valeros, actual campiona d’Espanya júnior, va ser la segona de la classificació individual després d’una destacada actuació, només superada per Alba Petisco, de l’equip d’Esplugues de Llobregat. Boada va acabar tercera a molt poca distància de la seva companya. Garcia va ser cinquena i Noguer dinovena. Totes quatre van competir en els quatre aparells: salt, paral·leles, barra i terra.
Completaven l’equip egarenc Sofia Boada, la benjamina del grup, encara en edat infantil, però amb una gran projecció, i Noa Granados, que va tenir una aportació indispensable per a la consecució de la medalla de plata competint en dos aparells.
Tercera temporada a Segona
La Lliga Iberdrola de gimnàstica artística femenina està dividida en tres divisions. El Gimnàstic Terrassa va ser un dels clubs iniciadors de la competició, capdavanter a la lliga de Primera Divisió. Va baixar a Segona fa tres temporades quan les seves principals gimnastes van abandonar la primera línia de competició.
Aquest excel·lent inici de curs permet a l’equip somiar amb el retorn a la màxima categoria. Per assolir l’ascens, caldrà que a la segona fase, que tindrà lloc al maig, l’equip repeteixi podi i es classifiqui per a la gran final del juny, on els dos primers classificats pujaran a Primera Divisió. Per bé que en les dues temporades anteriors l’objectiu va ser assegurar la permanència, enguany, l’objectiu de l’ascens sembla possible.