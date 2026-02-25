El CN Terrassa, campió de Catalunya de natació adaptada

L’equip de natació adaptada del CN Terrassa va guanyar el Campionat de Catalunya Open d’Hivern celebrat a l’Àrea Olímpica. L’equip dirigit per Jordi Bosch va sumar un total de 25 medalles: set ors, set plates i 11 bronzes, millorant el subcampionat de l’any passat.
En l’apartat individual, Jacobo Garrido es va imposar en els 100 metres papallona i els 400 lliure, Ana Belén Sabariego va guanyar els 50 i els 100 esquena i els 150 estils. Els altres dos ors van arribar de la mà d’Álex Villarejo en els 100 lliure i Luis Eduardo Visuete en els 50 braça.
Pel que fa a les medalles de plata, Álex Sánchez va acabar segon en els 200 i els 400 lliure, mentre que Judith Pérez va obtenir dues plates també en els 200 i 400 lliure. També es van penjar la plata Luis Eduardo Visuete en els 100 braça i Álex Villarejo en els 50 lliure i els 100 esquena.
Les medalles de bronze van ser 11. Van pujar al tercer graó del podi Tamara Campos (100 papallona), Paula Mateo (200 i 400 lliure), Álex Villarejo (50 esquena), Judith Pérez (100 lliure), Luis Manuel Throughton (100 braça), Irache Torres (100 braça), Jacobo Garrido (100 esquena), Ivet Font (50 papallona), Álex Sánchez (200 estils) i Ana Belén Sabariego (50 braça).