Atac amb cartells a les seus dels grups municipals per la “inacció” en la defensa del català: "Hipòcrites indefinits"

Les seus locals de diversos partits polítics de Terrassa han aparegut aquest dijous 26 de febrer amb cartells crítics que denuncien el que els autors qualifiquen d’“inacció” municipal en defensa del català. L’acció ha afectat locals de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Tot per Terrassa i Candidatura d'Unitat Popular.
Els cartells, col·locats de matinada, contenien missatges personalitzats per a cada formació. A la seu d’ERC s’hi podia llegir “Botiflers”, mentre que a la CUP hi figurava el lema “Menys lluites compartides”. En el cas de Junts, el missatge reclamava “On és el Reglament d’Usos Lingüístics?”, mentre que al PSC s’hi acusava el partit amb el text “Espanyolistes del 155”. Finalment, a Tot per Terrassa s’hi podia veure la inscripció “Hipòcrites indefinits”.
A primera hora del matí, alguns grups municipals han retirat els cartells de les seves seus. En altres casos, però, encara eren visibles, especialment en locals que romanien tancats, com el de Tot per Terrassa.
Des del grup municipal d’ERC han defensat la seva tasca en favor de la llengua catalana i han assegurat que s’ha treballat per revertir retallades anteriors en aquest àmbit. Segons la formació, s’han impulsat mesures com la recuperació del canal SX3 i el suport a la producció audiovisual en català, que consideren “passos en la bona direcció”, tot i reconèixer que encara són insuficients. També han remarcat que aposten per avançar i consolidar mesures “més que no pas embrutar”.
Per la seva banda, des de Tot per Terrassa, formació que encapçala el govern municipal, rebutgen les acusacions i asseguren que la promoció del català és una línia prioritària de la seva acció política. El partit afirma que treballa de manera continuada per fomentar l’ús de la llengua en àmbits institucionals, educatius, culturals i socials de la ciutat.
La formació també adverteix que l’augment de l’extrema dreta pot posar en risc la presència social i institucional del català i considera que aquest context no contribueix a reforçar la llengua ni els espais de convivència. En aquest sentit, defensen la necessitat d’unitat per garantir-ne el futur.
Tot per Terrassa subratlla igualment que la promoció del català ha de tenir en compte la diversitat de la ciutat i aposten per polítiques inclusives que fomentin l’ús de la llengua des de la cohesió social, la cultura, l’educació i la participació ciutadana, evitant —segons assenyalen— la confrontació o l’assenyalament.
Per acabar, els grup municipal socialista també ha volgut pronunciar-se al respecte: "Mentre alguns opten pels cartells, el compromís del PSC amb el català es demostra amb fets: la creació de la Conselleria de Política Lingüística i l’aprovació del Pacte Nacional per la Llengua. La llengua ha de ser cohesió i integració, no una arma política. No ens sentim interpel·lats i aquests cartells no canviaran el nostre compromís."