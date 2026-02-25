El Club Egara masculí i l'Atlètic femení, subcampions d'Espanya juvenils de hockey sala

Dos equips terrassencs van proclamar-se subcampions dels Campionats d'Espanya juvenils de hockey sala. En la competició masculina disputada a Benalmádena, el Club Egara va perdre la final per 2 gols a 1 a la tanda de "shoot-outs" després d'empatar a cinc gols contra el Club de Campo madrileny, que es va revenjar de la derrota per 2 a 0 encaixada en la final de l'any passat davant l'equip del Pla del Bon Aire.
L'Atlètic va acabar quart després de perdre també per "shoot-outs" (3-2) en el partit pel tercer i quart lloc davant del Sanse Complutense. El matx va acabar amb empat a sis. El tercer participant terrassenc, el Vallès, va finalitzar en sisena posició.
En semifinals, l'Egara es va desfer per "shoot-outs" del Sanse Complutense després d'haver empatat a quatre gols, mentre que l'Atlètic va perdre per 6 a 5 davant d'un Club de Campo que s'acabaria proclamant campió.
En l'apartat dels premis individuals, el jugador del Club Egara Pol Fitó va recollir el trofeu com a màxim golejador del torneig. El millor jugador va ser Javier González i el millor porter Ramiro Blanco, ambdós del Club de Campo.
L'Atlètic, subcampió femení
Al Campionat d'Espanya juvenil femení disputat a la ciutat gallega d'Ourense, l'Atlètic va acabar segon i el Club Egara, que defensava el títol, cinquè. Les de Can Salas van perdre la final per 7 a 3 davant del Júnior de Sant Cugat. La final d'enguany va ser la reedició del duel pel bronze en l'edició de l'any passat. En el partit per la tercera i la quarta plaça, el Club de Campo es va imposar per 3 a 2 al Sanse Complutense en el derbi madrileny.
En semifinals, les egarenques s'havien desfet per la mínima (3-2) del Sanse Complutense. La jugadora de l'Atlètic Clàudia Escudero va ser la màxima golejadora de la competició, mentre que la millor jugadora va ser Dolores Unzurrunzaga, del Club de Campo; i la millor portera Carlota Vázquez, de l'Ourensticks.