Incivisme i bloqueig a les estacions de servei: “Aparquen on volen i ens sentim totalment indefensos”

La benzina Benzoil Terrassa a l’avinguda de Santa Eulàlia, denuncia que des de fa anys pateix una “situació d’indefensió” davant els vehicles que estacionen de manera indeguda dins de les seves instal·lacions. Segons expliquen des de l’estació de servei, molts conductors aparquen bloquejant sortidors, màquines d’inflació de pneumàtics, zones de rentat o guixetes de recollida de paquets, fet que “genera dificultats al normal desenvolupament de la nostra activitat i la dels nostres clients i proveïdors”.
La responsable de l’estació, Irene Peláez, assegura que les situacions es repeteixen de manera habitual. “Aparquen on volen. Tenim unes places llogades tancades amb cadenes i a vegades aparquen davant, en doble fila, impossibilitant la sortida dels vehicles correctament estacionats”, explica. Peláez assenyala també la preocupació creixent per la seguretat, ja que es tracta d’una instal·lació on es manipulen productes inflamables. “Molts deixen el cotxe aparcat davant les bombones de butà”, afirma. Segons relata, els problemes s’intensifiquen especialment fora de l’horari d’atenció presencial. Quan la treballadora finalitza la jornada i l’estació queda oberta només per al repostatge automàtic, el control és més difícil.
La situació de l’avinguda de Santa Eulàlia no és un cas aïllat. Altres estacions de servei de la ciutat consultades reconeixen que també pateixen problemes similars. A la benzinera Petrocat de la rambleta del Pare Alegre expliquen que es tracta d’un problema recurrent i que molts veïns utilitzen l’espai com si fos un aparcament més. “Els treballadors intentem que almenys no ocupin les entrades i sortides. Per exemple, quan sabem que han de venir camions a descarregar, evitem activament que ningú aparqui en zones que podrien impossibilitar la feina”, indiquen.
En el cas de l’estació Repsol carrer de Colom, el fet de tenir personal de manera permanent ajuda a reduir el problema, ja que poden dissuadir els conductors que intenten estacionar. “Al final has de discutir amb ells i dir-los que tenen molta cara”, expliquen des de l’establiment.
Les benzineres consultades coincideixen a descriure el que consideren un “punt cec” a l’hora d’actuar contra aquests estacionaments. Segons expliquen, en molts casos la Policia Municipal i els Mossos indiquen que es tracta d’un espai privat, mentre que el servei municipal de grua no intervé fora de la via pública i les empreses privades eviten retirar vehicles sense una ordre administrativa. Peláez assegura que també s’ha intentat resoldre la situació per la via del diàleg amb els conductors, sense èxit. “Aquestes gestions no han donat resultat i, en alguns casos, les respostes han inclòs insults i expressions intimidatòries, cosa que ha fet inviable continuar per aquesta via”, afirma.
“No falta llei, sinó un protocol municipal clar”
Davant la denúncia d’indefensió de les benzineres, l’Ajuntament de Terrassa manté una postura oficial clara: la llei els permet intervenir. Segons fonts municipals, el Reial decret legislatiu 6/2015 estableix que les normes de trànsit s’apliquen també en espais privats d’ús comú, com les estacions de servei. En aquest sentit, el consistori assegura que la Policia Municipal pot actuar a requeriment del titular quan un vehicle obstrueix el funcionament de la instal·lació. Tanmateix, admeten que cada cas s'analitza individualment, fet que sovint acaba en una simple mediació sense denúncia ni retirada.
Aquesta versió oficial xoca frontalment amb l’experiència dels treballadors de Benzoil o Petrocat, que relaten com, a l’hora de la veritat, els agents solen inhibir-se al·legant que es tracta d’un recinte privat on no tenen competència.
Per a l’advocat terrassenc, Manel Espinosa, d’Allura & Peimondt, aquest contrast evidencia un "punt cec d’execució". Segons l’especialista, el problema no és la manca de normativa, sinó l’absència d’un circuit pràctic greixat. La retirada d’un vehicle no és un acte privat i les grues, per por a reclamacions, exigeixen una cobertura d’autoritat que avui dia és difusa. La solució, apunta el jurista, seria tan simple com crear un protocol municipal estàndard i convenis tipus amb els establiments. Això donaria seguretat jurídica als agents i a la grua per actuar amb traçabilitat i contundència davant bloquejos greus, protegint el negoci de l'incivisme recurrent que l'administració, hores d'ara, no aconsegueix aturar.