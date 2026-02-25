L’eliminatòria es decidirà a Terrassa

L’equip masculí del Club Natació Terrassa ha obtingut aquest dimecres un bon resultat en el partit d’anada de l’eliminatòria de vuitens de final de l’Euro Cup de waterpolo. En el seu desplaçament a la piscina del CSM Oradea romanès, els jugadors que prepara Sergi Mora han perdut per la mínima (14-13), de manera que tot queda obert de cara a l’encontre de tornada, que es disputarà d’aquí a deu dies, el dissabte 7 de març a les 18 hores a la piscina de l’Àrea Olímpica.
Per bé que aquest primer partit de la sèrie ha estat força equilibrat, els romanesos han anat sempre per davant en el marcador. La gran reacció dels egarencs al darrer període els ha permès ajustar l’electrònic fins al 14 a 13 definitiu.
Al minut 3, el local Tiberiu Negrean ha inaugurat el marcador. En el següent atac, Jordi Chico ha aprofitat una situació de superioritat per empatar. Un minut i mig més tard, el neerlandès Lars Ten Broek ha aprofitat un llançament de penal per situar el Natació en el seu primer i únic avantatge en tot l’encontre.
Petar Velkic, màxim anotador amb sis dianes, ha empatat en una altra acció de superioritat quan faltaven tres minuts per tancar el primer període i Filip Gardasevic ha transformat un penal.
Al segon període, els romanesos han ofert la seva millor versió i han signat un parcial de 5 a 3 que ha dut el duel al descans amb tres gols a favor seu (8-5). Aquest ha estat el màxim avantatge que han aconseguir els centreeuropeus.
Canvi de dinàmica
De mica en mica, el CN Terrassa s'ha anat trobant-se més còmode a la piscina romanesa i ha millorat les seves prestacions. Encara en el primer minut del tercer acte, Marc Salvador ha retallat distàncies (8-6), per bé que Ivan Gusarov ha tornat als tres gols d’avantatge dos minuts més tard. Marcel Teclas ha fet el 9 a 7, però un Velkic perillosíssim ha tornat als tres gols amb el 10 a 7. El Natació no deixava que el seu rival s’escapés. Cuacos ha fet el 10 a 8 de penal, però una superioritat anotada per Velkic quan faltaven 28 segons ha significat l’11 a 8.
Tocava fer un bon darrer quart. Bargalló i Sabadell han retallat distàncies, però Velkic mantenia l’avantatge. Faltaven dos minuts i l’electrònic assenyalava un perillós 14 a 11. Dos gols en superioritat de Cuacos i Blasco en els darrers 49 segons han resultat providencials per deixar l’eliminatòria a l’abast.