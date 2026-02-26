Terrassa commemora el 8M amb més de cinquanta activitats centrades en les dones i els conflictes armats

Terrassa ha presentat una extensa programació per a commemorar el Dia Internacional de les Dones, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la comissió del 8 de març. Enguany, el cicle aplega més de cinquanta activitats organitzades per 35 entitats i diversos serveis municipals. Aquesta edició s'articula a l'entorn de dos grans eixos: la denúncia ferma de la vulneració dels drets de les dones en els conflictes armats arreu del món i la celebració històrica d'una doble efemèride: el cinquantenari de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona i el 40è aniversari del Casal de la Dona de la ciutat.
L'acte de presentació ha començat amb una radiografia colpidora de l'escenari internacional, en què la tinent d'alcalde Patricia Reche ha recordat que enmig de les guerres i les crisis globals els drets de les dones sempre acaben sent trepitjats, ja que "sempre són les dones les que perden els drets".
Reche ha subratllat que la violència masclista s'empra "com una autèntica arma de guerra" mitjançant "violències que destrueixen cossos, comunitats i futur". Com a exemple concret d'aquesta devastació, la intervenció ha esmentat la situació a la franja de Gaza, on "la majoria de víctimes mortals són dones i infants" i on elles "s'enfronten a una crisi de cures devastadora", obligades a "parir sense condicions mínimes d'higiene o seguretat" i a viure la pèrdua de l'accés a la salut reproductiva.
Així mateix, s'ha recordat el cas d'Ucraïna, atès que el conflicte "continua expulsant milers de dones a l'exili", les quals queden "vulnerables davant de xarxes de tràfic i exposades a una precarietat que amenaça l'autonomia guanyada". També s'ha posat el focus en Colòmbia, on "les líders socials són perseguides per la seva lluita en la restitució de terres i en la defensa de la pau", i a Haití, descrit com "un estat col·lapsat i sense protecció jurídica" en què "el cos de les dones s'ha convertit en un camp de batalla més".
Per la seva banda, la regidora de Polítiques de Gènere, Lluïsa Melgares, ha pres la paraula per agrair la constància del teixit associatiu, destacant que la campanya és un espai de cogovernança. Melgares ha fet extensiu l'agraïment al seu equip i als serveis de Cultura per la tasca transversal duta a terme per a fer possible un programa tan ampli.
Entre els elements destacats, la regidora ha fet referència al cartell d'enguany, que expressa la manca de drets de les dones als territoris en conflicte amb una imatge punyent que mostra els impactes de la metralla en una paret. L'obra guanyadora l'ha creada Andrea Carrillo Herazo, alumna de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa, i el jurat n'ha valorat especialment l'impacte visual i la claredat conceptual. Lluïsa Melgares ha destacat que el van escollir perquè "és colpidor, però no pot ser d’una altra manera”.
Pel que fa als actes institucionals, l'esdeveniment central tindrà lloc el 5 de març, a les 18.30 hores, al Teatre Principal. Aquesta jornada commemorativa inclourà la participació de diverses veus expertes i testimonis directes, com ara Cristina Mas, periodista especialitzada i autora del llibre "Palestina des de dins"; Anne Javier, que compartirà la seva experiència de fugida de l'esclavatge a Haití cap a la República Dominicana; Rosario Vásquez, presidenta de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, i la jove terrassenca Amira Khaldy, que aportarà una mirada generacional.
L'art també serà un canal de denúncia gràcies a l'artista local Carmen Valverde, que inaugurarà el dimarts 16 de març, a les 18 hores, a LaFACT Cultural el "Mural de Gaza, 10 metres pels drets humans", una obra que retrata la devastació bèl·lica. La inauguració anirà acompanyada d'un recital poètic de l'Associació Raha.
A més, el programa inclou fins a nou exposicions simultànies que tractaran temes tan diversos com la història del feminisme o els còmics feministes del món àrab, així com propostes emmarcades en el Festival Dansa Metropolitana, tallers d'escriptura i rutes de memòria històrica.
També hi haurà un cinefòrum el dia 17 amb la projecció de “Cimarronas. La lluita afrofeminista a Colòmbia”.
Mig segle de lluita feminista a Catalunya
El vessant històric d'aquest 8M ve marcada per la celebració de mig segle de lluita feminista a Catalunya. Les representants del Casal de la Dona van evocar la fita del maig del 1976, quan prop de 4.000 dones es van aplegar a la Universitat de Barcelona (UB) per reivindicar els seus drets i parlar en nom propi. "Va ser un atreviment, però ens va donar suport per continuar lluitant", ha recordat Mercè Gómez, presidenta del Casal de la Dona.
Per a commemorar aquests cinquanta anys, diverses entitats s'han unit per a inaugurar el 2 de març a l'Arxiu Històric Municipal l'exposició "50 anys de reinvindicació feminista", per a la qual s'han enviat cartes convidadent els centres educatius a fer-hi visites guiades per a entendre "d'on venim, on estem i cap a on anem".
Segons Gómez, “quan hem recuperat tot el material de tot allò que hem fet durant aquests anys, ens hem sorprès a nosaltres mateixes”.
Paral·lelament, el Casal de la Dona celebra 40 anys de l'obertura del seu espai l'any 1986. Per a festejar-ho, tenen prevista la publicació d'un llibre commemoratiu, una trobada amb moviments socials al Vapor Prodis, jornades de coeducació a la tardor i la representació teatral de l'obra "Sala d'espera", els dies 14 i 22 de març, al Casal de Can Boada i al Teatre Alegria, respectivament, a càrrec del seu propi grup Fem Teatre Fem.
La manifestació
Finalment, el gruix de la mobilització al carrer tindrà lloc el mateix diumenge 8 de març amb l'habitual manifestació reivindicativa i l'acció simbòlica "Penja el teu davantal", per a conscienciar sobre la càrrega del treball domèstic i de cures. Amb l'objectiu de fer pinya i plantar cara a l'individualisme mitjançant la força comunitària, com a acte previ, el 7 de març, s'ha organitzat un sopar obert a totes les entitats a la Masia Els Bellots, en què se serviran migas i potatge, gràcies al suport i l'orientació de la Federació d'Entitats d'Andalusia.