Carlos Olmo i Àlex Fernández, renovats pel San Cristóbal

Continuant amb la política engegada en les últimes setmanes, el San Cristóbal va anunciar tres renovacions més que confirmen la voluntat de mantenir una gran part de la plantilla de la passada temporada. En aquesta ocasió, el club parroquial va publicar oficialment la continuïtat del defensa i també mig Carlos Olmo, el centrecampista Àlex Fernández, i el polivalent Marc Mujal que pot actuar d’extrem i també d’interior.
Carlos Olmo, que la passada temporada va disputar un total de 33 partits, entre lliga i Copa Catalunya, i va marcar dos gols, afrontarà la seva quarta temporada a la plantilla parroquial. Es va formar a clubs com el Terrassa FC o el Jabac i després va passar per equips com el Terrassa i del Jabac, ha militat en clubs com el Sant Andreu, el Santfeliuenc i l’Alcalá de Henares. També va jugar a diversos equips de Croàcia, concretament al Lokomotiva, el Dragovoljac, el Karlovac i el Kustošija.
Pel que fa a Àlex Fernández, és un dels jugadors històrics formats al Terrassa FC, amb una àmplia trajectòria esportiva. Format també a Jabac i Terrassa FC, va debutar al primer equip del club terrassista quan tenia 18 anys. Posteriorment, va jugar a l’Osasuna Promesas, fins a la temporada 2009-2010 i, en acabat, va jugar a Peña Sport, AD Ceuta, UE Rubí, Santboià i Europa i, la temporada 2016-17 va tornar al Terrassa FC. Vuit temporades després, va jugar al Cerdanyola i l’estiu passat va fitxar pel club parroquial. Una lesió el va deixar fora de combat durant una bona part de la temporada, el que va provocar que només jugués 10 partits, i va marcar dos gols.
Marc Mujal, per la seva banda, té 19 anys i pot jugar a la part atacant i també en el centre del camp. Es va formar a la Damm i, després d’una temporada al Cornellà juvenil, va marcar al Rayo Alcobendas. A finals d’agost de l’any passat es va convertir en l’últim fitxatge del San Cristóbal abans de l’inici de la competició oficial. El jugador dels parroquials, que ocupa plaça de sub-23, va jugar 15 partits.
Tres jugadors que no continuaran
A més d’aquestes tres renovacions, el club egarenc també va fer saber que tres dels jugadors que formaven part de la plantilla la passada campanya, no seguiran. Salva Torreño, lateral dret i amb molta participació, ha decidit no acceptar l’oferta de renovació mentre que Hugo García, és baixa per voluntat pròpia. Pel que fa al centrecampista Mor Diop, que va arribar cedit pel Manresa, torna al seu club d’origen.