CD Terrassa inicia el camí a la permanència

Comença la lluita per la permanència a la Divisió d’Honor femenina amb la participació d’un CD Terrassa que va finalitzar a la penúltima posició de la lliga regular i, per tant, s’ha vist obligat a disputar un “play-out” per certificar la seva permanència. Les d’Stefi Piris reben aquest diumenge al RC Jolaseta, a partir de les 12 hores i a les instal·lacions de les Pedritxes. El conjunt basc, que va ser quart a la segona fase de la Divisió d’Honor, per darrere de tres equips vinculats que no poden pujar, va baixar de la màxima categoria ja fa dues temporades i el seu objectiu és tornar-hi.
Piris, que ha recuperat a algunes jugadores que tenien algunes molèsties, podrà disposar de tots els seus efectius de cara a aquest compromís. El CD Terrassa jugarà el primer partit com a local, i després visitarà a l’equip de Getxo, que també acolliria un possible encontre de desempat, si cal. Així doncs, les terrassenques necessiten guanyar el primer envit per intentar de resoldre la promoció per la permanència guanyant un dels dos que es poden celebrar al País Basc. Sobre aquest hàndicap,l a tècnica del CD Terrassa opina que “aquest format afavoreix a l’equip de la Divisió d’Honor “B”, però al final has de guanyar-ho tot i aquest és el nostre únic pensament, sense importar si és a casa o és a fora”.
Sobre com arriben les seves jugadores a aquests compromisos, l’entrenador del conjunt de les Pedritxes va manifestar que “arribem amb moltes ganes, sabent què és el que hem de fer i també arribem amb moltes ganes de jugar i guanyar”.
Piris, altrament, va avisar sobre el que considera que s’ha de vigilar més de l’equip basc per a aquesta primera cita del “playout” per la permanència. “El Jolaseta, des de sempre, és un equip fort, que busca el contacte i que juga amb molta verticalitat”, va apuntar. També, sobre el rival de demà, Piris va comentar que “Nosaltres haurem d’estar atentes, sobretot en aquelles boles que puguin passar, perquè ens facin el mínim perill possible”.