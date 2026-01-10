Centenari del primer títol de hockey del Terrassa FC

Aquest dissabte fa 100 anys que el Terrassa FC es va proclamar campió de Catalunya de hockey per primera vegada a la seva història. Va ser el diumenge dia 10 de gener de l’any 1926 quan es va resoldre la lliga 1925-26, la vuitena que es disputava i la primera que no guanyava el Polo. La premsa barcelonina es va desfer en elogis cap a l’equip del que acabaria sent el CD Terrassa.
Els terrassencs van aixecar la seva primera lliga, amb només sis equips, al camp del Catalunya, al barri barceloní de Les Corts després d’imposar-se per 2 gols a 3 a domicili al Pompeia. Ambdós equips van arribar a aquest partit final empatats a 13 punts. Els egarencs n’acabarien sumant 16, amb un balanç de set victòries, dos empats i una sola derrota.
En els deu partits disputats, van marcar 29 gols i en van encaixar només cinc.
L’equip del Terrassa estava integrat per Puigbò, Badiella, Roig, Boix, Ubach, C. Freixa, F. Argemí, Argemí (Casto), Datzira, Vancells i Surrallés.
Els màxims golejadors van ser Freixa i Marcet amb quatre dianes cadascun, per tres de Boix i J. Argemí.
La segona lliga de l’equip arribaria l’any 1930 i la tercera el 1933. El domini del Terrassa acabaria sent incontestable, amb 13 títols catalans entre 1941 i 1953.