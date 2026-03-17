El Mercadal de Martí l’Humà s’ha de reordenar temporalment

El Mercadal de Martí l’Humà ha hagut de reorganitzar temporalment una part de les seves parades a causa de les obres de renovació de la xarxa d’aigua que està executant l’empresa municipal TAIGUA a l’avinguda de Béjar. En concret, són 27 les parades que s’han reubicat des de la setmana passada per permetre l’avanç dels treballs en un tram que coincideix amb l’espai on habitualment s’instal·la el mercat setmanal.
Segons explica el portaveu dels comerciants del Mercadal, Jaime Santiago, les obres ja fa temps que estan en marxa, però fins ara no havien afectat directament el mercat: “Les obres van començar al pont de la riera de les Arenes i han anat avançant intentant afectar el mínim possible el mercat”, explica. No obstant això, la setmana passada els treballs van arribar al tram que ocupa part del Mercadal, fet que ha obligat a reorganitzar l’espai.
Les parades afectades s’han traslladat a la zona asfaltada entre el carrer de Provença i la riera de les Arenes. “Ara s’han ubicat just en aquell tram que s’havia retirat del mercat, amb el canvi de model l’octubre passat. D’aquesta manera, es mantenen el més a prop possible de la seva ubicació habitual”, explica Santiago.
El termini inicial que s’ha comunicat als paradistes és d’unes sis setmanes, tot i que els comerciants confien que els treballs puguin acabar abans si el ritme actual es manté.“És una situació temporal i no hi ha gaire alternativa. Ens han dit sis setmanes, però les obres avancen força ràpid i podria ser fins i tot abans”, apunta Santiago. “Algunes parades costaven una mica més de trobar, però la gent ho ha entès perquè és una situació provisional”, comenta.
A més, els treballs s’aturen els dimecres, coincidint amb el dia de mercat, per evitar molèsties als paradistes i als clients. “Encara que no molestessin directament, podria haver-hi soroll o situacions de risc, i es va acordar que els dimecres no es treballaria a l’obra”, explica el portaveu.
Les obres formen part del programa de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua de TAIGUA, que preveu la substitució d’uns set quilòmetres de canonades a diferents punts de la ciutat amb l’objectiu de reduir pèrdues i millorar el rendiment de la xarxa. En el cas de l’avinguda de Béjar, entre el carrer de l’Alguer i l’avinguda del Vallès, el projecte inclou la instal·lació d’un nou tram de canonada de 535 metres en substitució de l’actual, feta de fibrociment. També es col·locaran i connectaran quatre noves escomeses d’aigua.