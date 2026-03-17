Les seleccions de hockey ja tenen rivals per al Mundial

Les ciutats d'Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica) acolliran entre els dies 15 i 30 d'agost d'aquest any el Mundial de hockey, tant en categoria masculina com femenina. La Federació Internacional ha definit ja els grups de totes dues competicions.
La selecció masculina, setena del rànquing mundial, dirigida per Max Caldas, ha quedat enquadrada en el grup "C" amb Austràlia (tercera), Irlanda (novena) i Sud-àfrica (tretzena).
En el grup "A" competiran els Països Baixos, l'Argentina, Nova Zelanda i el Japó. Al "B" hi trobem Bèlgica, Alemanya, França i Malàisia, mentre que el "D" l'integren Anglaterra, l'Índia, Pakistan i Gal·les.
Selecció femenina
Per la seva banda, el combinat femení dirigit per Carlos García Cuenca, que ocupa el cinquè lloc de la classificació mundial, jugarà també en el grup "C" contra Bèlgica (tercera del món), Nova Zelanda (desena) i Irlanda (tretzena).
Al grup "A" hi ha els Països Baixos, Austràlia, Xile i el Japó. El "B" l'integren l'Argentina, Alemanya, els Estats Units i Escòcia, mentre que al "D" hi trobem la Xina, Anglaterra, l'Índia i Sud-àfrica.
L'anterior edició del Mundial femení es va celebrar entre Terrassa i Amstelveen els 17 primers dies de juliol de l'any 2022.