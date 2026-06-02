Cinc reforços més per al Terrassa FC

El Terrassa FC de la pròxima temporada va agafant forma i el club i, després de l’anunci del primer fitxatge, el porter Álvaro Pacheco, pel qual es van pagar al voltant d’uns 5.000 euros de traspàs al Reus Reddis, ja s’ha fet pública l’arribada de cinc jugadors més. Es tracta dels defenses Gabri, Fran Moreno i Ferran Ruiz, el centrecampista Sergio Montero, i el davanter Max Marcet. A més, anteriorment es va anunciar que el defensa balear Isma Estévez, un dels destacats de la passada temporada, no renovarà pel conjunt d’Oriol Alsina.
El ripolletenc Sergio Montero va ser el primer a anunciar-se. Es tracta d’un centrecampista de caràcter ofensiu que aterra de la Primera Federació, concretament del Talavera, on aquesta temporada ha disputat 38 partits oficials entre lliga i Copa del Rei, amb un balanç de sis gols, cap de penal, i quatre assistències.
Ferran Ruiz va ser el següent. És un lateral dret format al Girona i també que ha passat per les categories inferiors del Real Madrid. El defensa olotí ha sigut internacional amb les categories inferiors de la selecció espanyola. Prové del filial del conjunt gironí i també va jugar alguna vegada amb el primer equip, a Primera Divisió.
El defensa central Fran Moreno va jugar la passada campanya a l’Alcoyano, un dels rivals directes del Terrassa FC per intentar de classificar-se per al “play-off” d’ascens a la Primera Federació. El jugador andalús es va formar al Málaga CF i després ha jugat a altres equips com el CD Alhaurino, el Marbella FC i la Real Balompédica Linense.
Anteriors temporades
Max Marcet, un jugador que ja havia intentat el club egarenc en anteriors temporades, és un altre dels jugadors que formaran part de la plantilla que continuarà dirigint el tècnic maresmenc Oriol Alsina. Nascut a Sabadell fa 29 anys, va formar-se a les categories inferiors del Terrassa FC, quan era cadet i juvenil, i fins i tot va debutar en el primer equip. Pot actuar d’extrem i també a la mitja punta. La passada temporada, a les files del Sant Andreu, va assolir l’ascens a la Primera Federació.
La darrera incorporació que es va anunciar va ser la del defensa central murcià Gabri, de 27 anys que es va formar a les inferiors de l’UCAM Murcia i que després va passar per les files del Yeclano i que la passada campanya va jugar al Marbella.