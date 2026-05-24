Club de Campo-Egara i Complutense-Atlètic, semifinals femenines

Club Egara i Atlètic coneixen ja els seus rivals de cara a la "final-four" que es disputarà a Madrid el cap de setmana vinent. El Club Egara s'enfrontarà al conjunt amfitrió, el Club de Campo, en una semifinal. L'altra la jugaran Atlètic i Sanse Complutense.
Els dos equips egarencs arribaven a aquesta última jornada de la fase regular empatats a 45 punts. L'Atlètic s'ha assegurat la tercera posició en empatar a dos al Josep Marquès amb el Polo. La visitant Patricia Álvarez ha obert el marcador de penal-córner al minut 23. Segons després, Elena Martínez ha empatat. Ja al tercer quart, l'argentina de l'Atlètic Julia Gomes ha fet el 2 a 1 de penal. També pocs segons després, la rubinenca Xantal Giné ha anotat, de penal, el 2 a 2 definitiu.
El Club Egara, per la seva banda, ha perdut per 3 a 4 al Pla del Bonaire davant del Júnior. La terrassenca Marta Alcaraz ha fet el 0 a 1 al minut 9. Al 19, Lola Brea ha empatat de penal per a l'Egara. Al 34, Mireia Herrero ha posat per davant les de Joan Vidal. Al 42 ha marcat de nou Alcaraz i al 43, la seva companya Laura Bosch ha anotat el 2 a 3. Maialen García, en el seu darrer partit, ha empatat a tres al 54. Quan faltaven tres minuts per acabar, Teresa Lima ha donat els tres punts al Júnior.
S'han acomiadat en aquest partit la portera Mariona Girabent, Maialen García i Berta Muñoz, així com l'entrenador, Joan Vidal i la delegada, Montse Dinarès.
Victòria del CD Terrassa a Castelldefels
A la part baixa de la taula, el CD Terrassa ha tancat l'exercici en victòria en batre per 2 a 3 a domicili al cuer, Castelldefels. Florencia Peñalba ha marcat el 0 a 1 per a les d'Stefi Piris al minut 11 de penal. Al 23, Victoria Borgarucci ha empatat, Ja a la segona part, el Castelldefels s'ha posat per davant mitjançant Araceli Herrera, que ha marcat de penal-córner. Però han reaccionat les terrassenques i Mònica López ha empatat a dos i Paz Agüero ha fet el 2 a 3 definitiu quan quedaven només quatre segons per acabar.
El CD Terrassa haurà de guanyar la promoció de permanència si vol salvar-se.