Victòries d'Atlètic, Club Egara i CD Terrassa a la lliga masculina de hockey

Per segona vegada en tota la temporada a la lliga de Divisió d'Honor masculina, els tres equips terrassencs han guanyat. El Club Egara no ha fallat a casa davant del Jolaseta i s'ha imposat per 5 a 2, l'Atlètic ha golejat per 0 a 4 a Santander davant del Sardinero i el CD Terrassa ha vençut per 4 a 3 al FC Barcelona a les Pedritxes.
El Club de Campo, per la seva banda, s'ha imposat per 1 a 2 al camp del Polo i li ha pres la primera posició a l'equip de Ramon Sala. Club de Campo i Polo estan ara empatats a 48 punts, per 37 de l'Atlètic, que és tercer. El Sanse Complutense és quart amb 34. Amb els mateixos punts, però ara per ara fora de la "final-four" hi trobem el Júnior i el Club Egara. El setè, ja sense opcions, és el CD Terrassa. Queden només tres jornades per acabar la fase regular de la competició.
No ha tingut problemes l'Egara per doblegar a casa el Jolaseta per 5 a 2. Jan Trujillo ha fet els dos primers gols de penal, als minuts 3 i 32. Pere Divorra ha fet el tercer al 34 i Ignacio Ayo ha retallat distàncies ja al darrer període. Ton Morán i Pere Divorra, aquest de penal-córner, han establert el 5 a 1 en un partit que Marco Aguirregomezcorta ha matisat als segons finals amb el 5 a 2.
Sense problemes tampoc per a l'Atlètic, que s'ha imposat per 0 a 4 al camp del Sardinero. Marc Escudé ha fet el primer gol als 12 minuts i Pepe Cunill el segon, de penal, al 18. Quim Malgosa ha tancat la golejada marcant dues dianes mñes als minuts 40 i 60.
El CD Terrassa, per la seva banda, ha guanyat per 4 a 3 a les Pedritxes al FC Barcelona. Jan Lara ha fet l'1 a 0 de penal al minut 8. Al 19, Sebastián Wolansky ha empatat de penal-córner i cinc minuts després, Tijn Douglas ha fet l'1 a 2 per als blaugrana. Enric Miralles, autor d'un "hat-trick", ha empatat al minut 29. Ja al darrer període, un penal transformat per Miralles ha significat el 3 a 2. Douglas ha empatat per als visitants, però quan faltaven cinc minuts, un stroke transformat per Enric Miralles ha estat el 4 a 3.